В автосимуляторе RaceRoom часть контента стала бесплатной на две недели

Разработчики KW Studios решили привлечь новых игроков сделав часть контента бесплатной, с 17 апреля по 1 мая в игре RaceRoom будут доступны бесплатно: Porsche 911 GT3 R (992) и Nordschleife, эта комбинация обеспечивает чистое удовольствие от гоночного симулятора, никаких ограничений, независимо от того любите ли вы ставить рекорд круга, соревноваться с искусственным интеллектом или доминировать в многопользовательском режиме, просто садитесь в легенду и выезжайте на культовую трассу! В планах у разработчиков делать время от времени платный контент бесплатным на ограниченное время и продолжить наполнять игру новыми машинами и трассами, в прошлом году в игре была улучшена графика.