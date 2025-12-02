В мобильную игру Racing Master добавят российскую трассу в Москве из GRID Legends

Игра Racing Master разработанная совместно компаниями: Codemasters — знаменитая британская студия, специализирующаяся на высококачественных гоночных играх таких как серии F1, DiRT и GRID, совместно с китайским издателем NetEase Games — известный своими мобильными играми, разработкой занималась принадлежащая ему Dahua Studios.

Сотрудничество между ними позволило объединить опыт NetEase в разработке мобильных игр с передовыми технологиями и физическим движком Codemasters для создания реалистичного гоночного опыта, а теперь состоялся неожиданный анонс по добавлению российской трассы Moscow Circuit из игры GRID Legends. Точной дата выпуска обновления пока нет.

Маршрут трассы был воссоздан с использованием высокоточного сканирования реальных объектов, включая архитектуру и повороты, чтобы обеспечить максимальную аутентичность. Особое внимание уделено визуальным и звуковым эффектам, чтобы передать атмосферу заезда по Москве.

Игра распространяется по модели free-to-play (бесплатная), а доход поступает от внутриигровых покупок, доступна в странах Латинской Америки и в Азии, в планах глобальный релиз. Современная графика на Unreal Engine 4, более 100 лицензированных автомобилей, соревновательный мультиплеер.