Вышла гоночная игра Racing Master созданная при участии Codemasters

Состоялся глобальный релиз игры Racing Master, раньше она была доступна в отдельных регионах, проект разработанный китайскими компаниями NetEase Games и Dahua Studios в сотрудничестве с известными британскими разработчиками Codemasters (создатели серий DiRT, GRID и F1). Игра позиционируется как проект AAA-уровня для мобильных платформ (iOS и Android) и предлагает следующие ключевые особенности:

Создана на движке Unreal Engine 4 с использованием наработок Codemasters, это обеспечивает реалистичную физику, графику с высокой детализацией машин (включая проработанные кокпиты) и аутентичные звуки двигателей.

Лицензированный автопарк: В игре представлено более 100 официально лицензированных автомобилей от таких мировых брендов, как Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW и Aston Martin.

Глубокая кастомизация: Игроки могут настраивать свои автомобили как внешне (цвет, ливреи, спойлеры, шины), так и внутренне, заменяя детали двигателя и других узлов для улучшения характеристик.

Игровые режимы: Доступны многопользовательские заезды в реальном времени, рейтинговые соревнования, а также элементы открытого мира для свободного вождения.

Трассы: Гонки проходят на детализированных треках, воссоздающих реальные гоночные трассы и улицы известных городов мира, даже в Москве!