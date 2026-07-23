Radio Commander возвращается с двумя новыми играми: серия сделает ставку на командование без прямого контроля войск

Компания Slitherine в рамках мероприятия Slitherine Next анонсировала две новые части стратегической серии Radio Commander — Radio Commander: Pacific '41 и Radio Commander: Battle of Britain '40. Обе игры продолжат главную идею франшизы: игрокам предстоит руководить операциями не через прямое управление армиями, а с помощью радиосообщений, карт и ограниченной информации.

Анонс последовал после того, как Slitherine в декабре 2025 года приобрела права на развитие серии. Издатель планирует продолжить развитие необычного формата стратегий, где главным испытанием становится не скорость реакции, а умение принимать решения в условиях неопределённости.

Radio Commander: Pacific '41 перенесёт игроков на Тихоокеанский театр Второй мировой войны. Командование будет строиться на основе докладов с фронта и неполных разведданных: игрокам предстоит координировать операции и отдавать приказы, не наблюдая за происходящим непосредственно на поле боя. Выход проекта ожидается зимой.

Radio Commander: Battle of Britain '40 посвятят знаменитой Битве за Англию. Игроки возглавят истребительное командование RAF и будут отвечать за защиту британского воздушного пространства, используя данные радаров, разведку и перехваченные сообщения.

Новая часть также расширит управленческие элементы серии. Помимо распределения эскадрилий, командиры будут следить за запасами топлива, состоянием пилотов, ресурсами и боевым духом войск в рамках исторической кампании, охватывающей ключевые события воздушного противостояния.

Обе игры сохранят фирменный подход Radio Commander, но предложат разные варианты стратегического опыта: Pacific '41 сделает акцент на масштабном планировании операций, а Battle of Britain '40 — на обороне и сложностях воздушного командования. Оба проекта уже доступны для добавления в список желаемого в Steam.