Лукас Стоуби и Team Cherry анонсировали Radio Rain — атмосферный приключенческий платформер, в котором классические прыжки и сражения сочетаются с исследованием заброшенного мира, необычными существами и лоу-фай-музыкой. Игрокам предстоит отправиться в путешествие по городу, над которым нависла бесконечная гроза.

Главная героиня по имени Касс оказывается в незнакомом мире у подножия горы, над которой бушует шторм. Местные улицы затоплены дождём, заброшенный парк развлечений разрушают грозовые разряды, а огромное озеро скрыто под густым туманом. Освободив духа пламени по имени Эмбер, девушка отправляется вместе с ним на поиски дороги домой и разгадку тайны вечной бури.

Путешествуя по заброшенным улицам, забытым храмам и старым паркам развлечений, Касс столкнётся с целой армией озорных духов бури и познакомится с загадочными обитателями этого мира. Геймплей объединяет спокойное исследование локаций, динамичный платформинг и сражения с разнообразными противниками.

Особую роль играет духовный спутник героини: с его помощью можно оживлять заброшенные механизмы, открывая доступ к новым областям и более сильным врагам. Мир также обещает множество секретов и неожиданных встреч, а атмосферу путешествия дополнит специально созданный саундтрек в стиле лоу-фай, подаваемый через загадочную радиостанцию.