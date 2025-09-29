Лисы строят цивилизацию и решают судьбу мира в трейлере 4X-стратегии Raev: Kingdom on the Distant Shores

Что если лисы не просто рылись бы в мусорных баках, а основали собственные города и целые цивилизации? Ответ на этот вопрос дает Raev: Kingdom on the Distant Shores — новая 4X-стратегия, вдохновленная Civilization и Manor Lords, где вы поведете разумный народ лисиц, известных как Raeven, к величию.

В свежем трейлере с PC Gaming Show Tokyo Direct разработчики показали ярких персонажей-лисиц, элементы управления городом и боевую систему. Особая фишка проекта — свободное строительство. Забудьте о сетках: дороги и здания можно возводить где угодно, создавая органичные поселения, живущие своей жизнью.

Но рост королевства неизбежно приведет к конфликтам. Тренируйте армии за стенами городов и отправляйте их на разведку новых земель. В ролике можно увидеть масштабные сражения: лучники и копейщики сходятся с тяжеловооруженными воинами, а ловкие бойцы используют скорость и хитрость.

Важную роль играют и дилеммы правителя. Один лис призывает сокрушить врагов военной силой, другой — построить мир на взаимной выгоде. Игроку предстоит решить: вести свой народ к войне или дипломатии.

Raev: Kingdom on the Distant Shores выйдет в 2026 году, а уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam. Лисы ждут своего вождя — будете ли им полководцем или миротворцем?