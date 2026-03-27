Началось закрытое бета-тестирование стратегии RAEV: Kingdom on the Distant Shores

Студия RAVINE Games и издатель V Publishing запустили закрытое бета-тестирование градостроительной стратегии RAEV: Kingdom on the Distant Shores. Мероприятие проходит с 26 по 30 марта 2026 года. Разработчики предлагают игрокам протестировать механики управления государством на континенте Нитланд. Полноценный релиз проекта состоится в 2026 году для платформы ПК в сервисе Steam.

В RAEV: Kingdom on the Distant Shores пользователи смогут строить города без привязки к сетке. Модульная система позволяет настраивать внешний вид и функционал зданий. Игроки будут управлять поселениями на глобальной карте, развивать торговлю и исследовать новые территории. Местные жители называются раэвинами. У каждого жителя есть уникальные черты характера и навыки. Население может развиваться по карьерной лестнице, переходя от простых крестьян к элитным специалистам и воинам.

Помимо мирного строительства в игре реализованы сражения и исследования. Пользователи могут отправлять экспедиции в древние руины для поиска редких ресурсов и секретов. Для защиты от бандитов и опасных существ потребуется тренировать армию и укреплять границы. Также игроки смогут нанимать героев для зачистки подземелий от сильных боссов. Разработчики добавили 3 биома со своими климатическими условиями, которые влияют на урожай и потребности поселений в отоплении.

Для запуска минимально потребуется 64-разрядная операционная система Windows 10, процессор AMD Ryzen 9 3950x, 10 гигабайт оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080. Проект получит перевод на 11 языков, включая полную русскую локализацию в интерфейсе, озвучке и субтитрах.