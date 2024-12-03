Приключенческая игра на выживание Raft выйдет на PS5 и Xbox Series 4 декабря

Издатель Axolot Games и разработчик Redbeet Interactive выпустят приключенческую игру на выживание Raft для PlayStation 5 и Xbox Series 4 декабря. Она уже доступна в регионах, где уже 4 декабря.

Raft впервые была запущена в раннем доступе для ПК в Steam 23 мая 2018 года, а затем последовал полный релиз 20 июня 2022 года.

Raft бросает вас и ваших друзей в эпическое приключение в большом открытом море, с целью остаться в живых, собрать ресурсы и построить себе плавучий дом, достойный выживания. Ресурсы трудно добыть в море: игрокам придется ловить любой плавающий мусор с помощью своего верного крючка и, когда это возможно, обыскивать рифы под волнами и острова над ними.

Однако жажда и голод — не единственная опасность в океане... берегитесь акулы-людоеда, которая полна решимости положить конец вашему путешествию. Найдите последние части цивилизации, все еще находящиеся над водой. Преодолейте трудности, узнайте историю ее предыдущих обитателей и найдите путь к следующему пункту назначения.