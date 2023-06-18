Сюжетная RPG про зомби Raging Bytes появится 27 июня на ПК и консолях. Демоверсия доступна в Steam

KEMCO объявила о выпуске Raging Bytes для Xbox Series X|S, Xbox One и Windows, Steam, PlayStation 5. PlayStation 4 и Nintendo Switch 27 июня 2023 года. Сегодня в Steam доступна специальная демоверсия, которая присоединится к предстоящему выпуску Steam Next Fest: June 2023, который начнется 19 июня 2023 года.
Raging Bytes — это сюжетная ролевая игра про зомби, полная драматизма и пикселей! Выжить бушующие байты! Погрузитесь в этот постапокалиптический мир и сразитесь с зомби в пошаговых битвах с уровнями сложности для всех типов игроков! 26 июня 2023 г.
Офицер полиции Бен просыпается в больнице после аварии и обнаруживает, что город наводнен зомби! Что здесь происходит? Можно ли положиться на правительство? Остались ли другие выжившие? Бен натыкается на доктора по имени Барбра, пробираясь по улицам, кишащим зомби. Вместе они добираются до полицейского участка Бена, но их ждет еще больший ужас. Сможете ли вы выжить в бушующих битвах зомби?
Да сколько же можно то а? вот сидишь ты в 1994 играешь на сеге или денди, потом на пс1 в 1997 думаешь вот в будущем будут игры, 3д уже наступает.
А тут хоба! 2023 а в новинках 16 битки, еее - будущее наступило.
Это рпг мейкер,на нем игры делать проще всего.
Ну кто знал, что в 2023 начнут увольнять разработчиков, чтобы освободить места для не бинарных личностей и расового разнообразия. При чем предпочтения в постели и цвет кожи намного приоритетнее, чем навыки, которыми обладает такой человек.
Поэтому и ждем продолжение ААА-проектов по 10+ лет. Разработка не может идти быстрее, хотя используются те же ассеты и движок.
Не зря 4090 взял.