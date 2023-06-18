Сюжетная RPG про зомби Raging Bytes появится 27 июня на ПК и консолях. Демоверсия доступна в Steam ©

KEMCO объявила о выпуске Raging Bytes для Xbox Series X|S, Xbox One и Windows, Steam, PlayStation 5. PlayStation 4 и Nintendo Switch 27 июня 2023 года. Сегодня в Steam доступна специальная демоверсия, которая присоединится к предстоящему выпуску Steam Next Fest: June 2023, который начнется 19 июня 2023 года.

Raging Bytes — это сюжетная ролевая игра про зомби, полная драматизма и пикселей! Выжить бушующие байты! Погрузитесь в этот постапокалиптический мир и сразитесь с зомби в пошаговых битвах с уровнями сложности для всех типов игроков! 26 июня 2023 г.

Офицер полиции Бен просыпается в больнице после аварии и обнаруживает, что город наводнен зомби! Что здесь происходит? Можно ли положиться на правительство? Остались ли другие выжившие? Бен натыкается на доктора по имени Барбра, пробираясь по улицам, кишащим зомби. Вместе они добираются до полицейского участка Бена, но их ждет еще больший ужас. Сможете ли вы выжить в бушующих битвах зомби?