Авторы Ragnarok Online 3 представили масштабный режим Dominion Grounds и назвали сроки тестирования

Компании Gravity Game Vision и JoyMaker опубликовали первый геймплейный трейлер масштабного гильдейского режима Dominion Grounds для разрабатываемой многопользовательской ролевой игры Ragnarok Online 3. Разработчики показали сражения за контроль над локациями, механику сбора ресурсов и поэтапные осады крепостей, а также официально подтвердили, что закрытое бета-тестирование проекта под названием Evolution Test начнется в январе 2027 года.

Режим Dominion Grounds предложит игрокам 36 новых локаций, включающих пустыни, леса и горные перевалы. Игровой процесс поделен на 4 последовательные фазы войны. На этапе подготовки участники гильдий должны добывать кристаллы и сопровождать тяжелогруженые повозки с припасами на передовую, попутно отбиваясь от монстров или нападая на чужие караваны ради перераспределения ресурсов.

После подготовительного этапа противостояние переходит в фазу штурма цитаделей и фортов, где гильдиям предстоит захватывать ключевые стратегические укрепления и пробиваться к королевской столице. Финальный рубеж развернется на охваченной пламенем карте Чистилища, где сильнейшим фракциям необходимо завладеть артефактом Корона Ложного Бога ради единоличного господства над сервером. В ролике продемонстрировали массовые стычки десятков персонажей, использующих классовые умения с обилием спецэффектов и всплывающих цифр урона.

Ragnarok Online 3 представляет собой официальный сиквел франшизы Ragnarok Online, созданный для предоставления эволюционного опыта в жанре MMORPG следующего поколения.

- разработчики из студии JoyMaker и компании Gravity

Свежая демонстрация вызвала резкую критику со стороны ветеранов серии. Внимательные зрители заметили на панели интерфейса элементы автоматического боя и авто-маршрутизации, привычные для мобильных проектов. Игроки выразили серьезные опасения по поводу систем пэй-ту-вин и монетизации, отметив, что исход противостояний рискует зависеть от финансовых вливаний в прокачку, а не от тактических навыков живых участников.

Отдельной волны негативных отзывов удостоилась англоязычная озвучка трейлера. Пользователи подчеркнули, что интонации рассказчицы звучат чересчур наигранно и больше напоминают детские телешоу для дошкольников, тогда как основная аудитория оригинальной игры давно перешагнула отметку в 30 лет. Многие также обратили внимание на заметное сходство визуальной составляющей, ракурса изометрической камеры и моделей персонажей с другой известной азиатской игрой Tree of Savior.

Недовольство сообщества подогревается и долгим ожиданием официального релиза. В то время как издатель наметил ближайшее закрытое тестирование только на 2027 год, энтузиасты уже запустили несколько неофициальных серверов на базе утекших ранних сборок, куда активно переходит разочарованная аудитория.

Параллельно с публикацией ролика продолжается кампания предварительной регистрации на официальном сайте проекта, где число заявок уже превысило 2.27 млн. В качестве наград за достижение планки в 10 млн пользователей создатели обещают уникальный костюм Game Owner и питомцев. Запуск Ragnarok Online 3 запланирован на ПК, а также на мобильных платформах под управлением iOS и Android.