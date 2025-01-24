Ragnarok Online 3 - первый официальный трейлер и анонс глобального релиза

О том, что Ragnarok Online 3 находится в разработке, было известно уже пару месяцев, когда игру представили (и показали) на выставке G-Star 2024. Однако теперь мы получили официальный трейлер, а также анонс глобальной версии ("coming soon").

К сожалению, третья часть культовой MMORPG - как вы уже, наверное, знаете - будет мультиплатформой с преимуществом для мобильных устройств, так как интерфейс здесь ближе к смартфонам, чем к клавиатуре и мыши.

Но с другой стороны, RO3 должна содержать все лучшие элементы классики, так что она наверняка понравится поклонникам серии.

Ragnarok 3 продолжит наследие оригинальной серии MMORPG Ragnarok, предлагая улучшенные визуальные эффекты и современный саундтрек для улучшения впечатлений.

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