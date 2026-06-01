Анонсирована ролевая игра RAGNAROK PROJECT во вселенной Ragnarok

Издатели GRAVITY и DAEWON MEDIA совместно со студией WAYCORDER анонсировали тактическую ролевую игру RAGNAROK PROJECT. Проект разрабатывается для персональных компьютеров по мотивам вселенной Ragnarok и готовится к релизу в 1 половине 2027 года.

Новая игра станет частью серии, общая аудитория которой превышает 100 млн пользователей во всем мире. Действие развернется в знакомой, но полностью переосмысленной вселенной. Игрокам предстоит столкнуться с разрушающимся миром и раскрыть скрытые в нем тайны. Разработчики планируют сделать особый упор на нелинейное повествование, в котором ключевую роль будут играть решения игрока и их последствия. Как отмечает руководитель разработки под псевдонимом Director W, история сосредоточится на принятии сложных решений и готовности нести за них ответственность.

Игровой процесс будет включать исследование различных зон, среди которых заявлены пустыни, древние руины, научные комплексы и пространственные разломы. В путешествии по гибнущему миру героя будут сопровождать спутники с уникальными способностями и стилями ведения боя. Среди доступных классов заявлены рыцари, маги, жрецы, охотники и другие варианты развития. Немаловажное место в сюжете займут пространственные аномалии и загадки, связанные с сердцем Имира.

Страница проекта уже появилась в цифровом магазине Steam, где были опубликованы его системные требования. Для запуска игры на минимальных настройках понадобится персональный компьютер с операционной системой Windows 10, процессором уровня Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 3 1200, 8 ГБ оперативной памяти и видеокартой уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 или Radeon RX 470.

Для комфортной игры на высоких настройках разработчики рекомендуют систему с процессором Intel Core i5-6400, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой уровня NVIDIA GeForce GTX 4070 или Radeon RX 7800XT. На накопителе проект займет около 5 ГБ свободного места.