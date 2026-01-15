Стартовал глобальный этап открытого бета-тестирования MMORPG Ragnarok X: Next Generation

14 января 2026 года состоялся официальный запуск глобальной стадии открытого бета-тестирования проекта Ragnarok X: Next Generation. Игра, которая ранее привлекла внимание более 25 миллионов пользователей в ходе предварительных запусков в отдельных регионах, теперь стала доступна для широкой аудитории по всему миру через официальный сайт и магазины мобильных приложений.

Ранее проект успешно зарекомендовал себя на рынках Юго-Восточной Азии, где получил ряд профильных наград, а в 2025 году расширил географию присутствия на американский регион. Нынешний релиз открывает доступ к миру Мидгарда для нового потока игроков. Разработчики позиционируют игру как сочетание ностальгических элементов классических MMORPG с современной мобильной оптимизацией и графикой.

Одной из ключевых механик игры авторы называют экономическую систему, управляемую самими пользователями. В проекте реализована концепция, позволяющая получать экипировку, материалы для улучшения предметов и косметические вещи исключительно игровым путем через квесты, подземелья и профессии. Торговля осуществляется через специальный обменный центр, где цены регулируются естественным спросом и предложением. Премиальная валюта может обмениваться на обычную, что позволяет игрокам без вложений участвовать в экономике сервера.

Социальный аспект игры включает в себя как кооперативные, так и соревновательные элементы. Для любителей PvP предусмотрены войны гильдий и тактические бои в формате 5 на 5 за контроль над городами и ресурсами. Также проводятся глобальные турниры между серверами. Мирные активности представлены системой бракосочетания, широкими возможностями кастомизации персонажей и коллекционированием средств передвижения. Клиент игры уже доступен для скачивания на актуальных платформах.