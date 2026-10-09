Владелец самого мощного аккаунта в Raid: Shadow Legends обвинил разработчиков в обесценивании 6 лет прогресса

Лидер глобального рейтинга мобильной игры Raid: Shadow Legends под псевдонимом JustPanda объявил о полном прекращении финансовых вложений в проект из-за обесценивания многолетнего прогресса. Учетная запись игрока считается самой сильной на серверах и насчитывает более 168.63 млн очков боевой мощи. За 6 лет активной игры пользователь потратил на развитие персонажей более 1 млн долларов, однако недавние решения разработчиков из студии Plarium вынудили рекордсмена пересмотреть свое отношение к микротранзакциям.

В подробном интервью контент-мейкеру Ash ветеран объяснил, что ключевой причиной бойкота стал ввод комплекта артефактов Беспощадность. Новый набор брони из режима Проклятый город оказался настолько мощным и универсальным, что мгновенно вытеснил практически всю классическую экипировку из подземелий. Ранее лидер рейтинга тратил до 150000 единиц энергии каждый месяц ради фарма узкоспециализированных сетов вроде Жестокости, накопив на балансе 28 млрд серебра и сотни тысяч очков энергии.

Появление общедоступного ультимативного сета полностью перечеркнуло ценность многолетних трудов и колоссальных денежных затрат. Игрок обратил внимание на то, что баланс между затраченными ресурсами и полученным результатом был грубо нарушен.

По сути, это обесценило весь фарм. Буквально за 6 или 9 месяцев новая учетная запись может получить практически такую же экипировку, как у рекордсмена. С точки зрения человека, вкладывающего деньги в игру, это абсолютно несправедливо.

- JustPanda, обладатель сильнейшего аккаунта в Raid Shadow Legends

Вместо вариативности мета соревновательной игры скатилась к тотальному доминированию одного набора. Броню Беспощадность начали массово надевать на дамагеров, героев поддержки и персонажей контроля. Это не только лишило смысла фарм альтернативных подземелий, но и катастрофически затянуло сражения в режиме Живая арена, где стычки между одинаково одетыми отрядами стали длиться вплоть до лимита в 15 минут.

Ситуацию усугубляет бесконечная погоня за новыми несбалансированными героями, превратившаяся в финансовую ловушку без внятных гарантий. Топовый пользователь вспомнил недавний случай, когда было потрачено около 1000 осколков на призыв мифического чемпиона Тектеон без какого-либо результата. Подобная агрессивная монетизация вкупе с обнулением ценности старого снаряжения окончательно разрушила мотивацию спонсировать разработчиков.

Единственным фактором, удерживающим лидера рейтинга в проекте, остаются дружеские связи внутри кланового сообщества Sacred Pandas. При этом исход ветеранов уже приобрел массовый характер. По оценке игрока, около 90% крупных донатеров из его окружения полностью забросили проект, а в топовых кланах пустуют десятки мест.