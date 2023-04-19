RAID: Shadow Legends 21.01.2020
2.8 72 оценки

Вышел эпичный трейлер анимационного сериала RAID: Call of the Arbiter

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Gutsz
Новости

Еще в марте компания Plarium Games объявила о выпуске анимационного сериала RAID: Call of the Arbiter, который будет посвящен богатому внутриигровому миру популярного мобильного экшена RAID: Shadow Legends. Сегодня создатели презентовали полноценный трейлер проекта, который сразу радует эффектными сценами и намекает на масштабные события.

В RAID: Call of the Arbiter древний страж, Арбитр, призывает группу знакомых по оригинальное игре чемпионов. Вместе им предстоит объединить усилия, чтобы рассеять тьму и найти путь обратно в наш мир.

Продюсером анимационного сериала выступил Эрик Роллман, бывший президент Marvel, а шоураннером проекта назначен Джей Олива, который известен по мультфильму "Бэтмен: Возвращение Тёмного рыцаря".

Премьера Raid: Call of the Arbiter состоится уже 18 мая. Сериал будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить сразу на YouTube.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Бензопилот

Эта помоечка на столько популярна, что даже мульт решили запилить?

1
ModRed555

Нормальная донатная помойка. При том в которой донат решает, но если ты без мозгов,то толку будет 0. В игре куча сложных вещей которые сложно вот так просто задонатив решить.

Визуально сделано добротно. Куча разных механик. Обновления выходят регулярно. В мобильном сегменте одна из лучших. Отличная игра (мобильная) от украинских разработчиков.

А в плане механик чего ток стоит сделать анкил пачку на клан боса.

Что сказать на счет мульта. Очень сложно сделать что то адекватное, когда у вас сток расс. Создать мир в котором все это как то уживается в месте и логично. Я в это не верю. Так что мульт скорей всего будет сюжетно слабый. Остается надежда на визуал.

0
digitalkid

Мне кажется цена мульта будет куда меньше, чем ролика со Шварцнегером или кем-то таким. Маркетоиды решили что мульт больше трафла нагонит.. чистый расчёт.

0