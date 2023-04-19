Вышел эпичный трейлер анимационного сериала RAID: Call of the Arbiter ©

Еще в марте компания Plarium Games объявила о выпуске анимационного сериала RAID: Call of the Arbiter, который будет посвящен богатому внутриигровому миру популярного мобильного экшена RAID: Shadow Legends. Сегодня создатели презентовали полноценный трейлер проекта, который сразу радует эффектными сценами и намекает на масштабные события.

В RAID: Call of the Arbiter древний страж, Арбитр, призывает группу знакомых по оригинальное игре чемпионов. Вместе им предстоит объединить усилия, чтобы рассеять тьму и найти путь обратно в наш мир.

Продюсером анимационного сериала выступил Эрик Роллман, бывший президент Marvel, а шоураннером проекта назначен Джей Олива, который известен по мультфильму "Бэтмен: Возвращение Тёмного рыцаря".

Премьера Raid: Call of the Arbiter состоится уже 18 мая. Сериал будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить сразу на YouTube.