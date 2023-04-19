Вышел эпичный трейлер анимационного сериала RAID: Call of the Arbiter

Еще в марте компания Plarium Games объявила о выпуске анимационного сериала RAID: Call of the Arbiter, который будет посвящен богатому внутриигровому миру популярного мобильного экшена RAID: Shadow Legends. Сегодня создатели презентовали полноценный трейлер проекта, который сразу радует эффектными сценами и намекает на масштабные события.
В RAID: Call of the Arbiter древний страж, Арбитр, призывает группу знакомых по оригинальное игре чемпионов. Вместе им предстоит объединить усилия, чтобы рассеять тьму и найти путь обратно в наш мир.
Продюсером анимационного сериала выступил Эрик Роллман, бывший президент Marvel, а шоураннером проекта назначен Джей Олива, который известен по мультфильму "Бэтмен: Возвращение Тёмного рыцаря".
Премьера Raid: Call of the Arbiter состоится уже 18 мая. Сериал будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить сразу на YouTube.
Эта помоечка на столько популярна, что даже мульт решили запилить?
Нормальная донатная помойка. При том в которой донат решает, но если ты без мозгов,то толку будет 0. В игре куча сложных вещей которые сложно вот так просто задонатив решить.
Визуально сделано добротно. Куча разных механик. Обновления выходят регулярно. В мобильном сегменте одна из лучших. Отличная игра (мобильная) от украинских разработчиков.
А в плане механик чего ток стоит сделать анкил пачку на клан боса.
Что сказать на счет мульта. Очень сложно сделать что то адекватное, когда у вас сток расс. Создать мир в котором все это как то уживается в месте и логично. Я в это не верю. Так что мульт скорей всего будет сюжетно слабый. Остается надежда на визуал.
Мне кажется цена мульта будет куда меньше, чем ролика со Шварцнегером или кем-то таким. Маркетоиды решили что мульт больше трафла нагонит.. чистый расчёт.