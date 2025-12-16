Кооперативный роуглайк-экшен Raiders of Blackveil уже доступен в раннем доступе Steam

Raiders of Blackveil, новый кооперативный roguelite от Wombo Games, студии, основанной соучредителем IO Interactive Яношем Флёссером, вышел в ранний доступ на ПК. После анонса студии и Raiders of Blackveil в апреле 2025 года и объявления даты выхода игры в ранний доступ в прошлом месяце, новая команда из Копенгагена быстро включилась в работу и уже представила свой дебютный проект игрокам.

Wombo Games состоит из бывших разработчиков IO Interactive и Square Enix, работавших над такими играми, как Tomb Raider, Deus Ex, Just Cause и, конечно же, Hitman. Это, безусловно, совершенно другая игра по сравнению со всеми этими проектами, но всегда интересно наблюдать, как опытные разработчики выходят за пределы своей зоны комфорта.

Raiders of Blackveil — это ролевая игра в жанре экшен, вдохновлённая MOBA-играми, где вы выбираете своего любимого чемпиона и пытаетесь создать наилучшую возможную сборку, используя различные классы, со множеством перков и всю лучшую добычу, которую сможете найти.

Доступен следующий контент:

4 персонажа

1 биом с 15 уровнями

9 типов врагов в нескольких вариантах

2 мини-босса

2 босса биома

Около 300 перков для 8 различных классов персонажей

Много предметов и улучшений

Blackveil будет оставаться в раннем доступе около года, релиз версии 1.0 состоится в 2026 году.

Наш путь к раннему доступу был сосредоточен на одном: доработке основного игрового процесса и обеспечении того, чтобы геймплей ощущался так, как должен. Теперь, когда этот фундамент заложен, мы рады снова открыть Raiders of Blackveil для игроков. Ранний доступ — это то, где Raiders of Blackveil действительно начинает расти, и мы с нетерпением ждём возможности расширить Raiders of Blackveil значимым образом вместе с игроками, которые уже внесли в его развитие так много. — Бенджамин Флёссер, исполнительный продюсер Wombo Games