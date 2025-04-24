Соучредитель IO Interactive открывает новую студию Wombo Games, дебютным проектом станет рогалик Raiders Of Blackveil

Бывший главный креативный директор Square Enix и теперь соучредитель IO Interactive Янош Флёссер основал новую студию в Копенгагене под названием Wombo Games. Наряду с объявлением о создании новой студии Флёссер также анонсировал дебютный проект студии, новый roguge-lite под названием Raiders of Blackveil.

Raiders of Blackveil в настоящее время должна выйти в раннем доступе Steam этим летом и описывается как насыщенный действием rogue-lite», который, по замыслу, должен «сочетать в себе чемпионов в стиле MOBA, добычу в стиле RPG и игровой процесс добычи в PVE, чтобы создать глубоко стратегическую игру, наполненную сложными и увлекательными сражениями, которые можно проходить в одиночку или с друзьями.

Сеттинг представляет собой антиутопический фэнтезийный мир, где вы будете сражаться против злой корпорации, которой управляют люди, называемой Blackveil. Человеческая часть важна, потому что вы являетесь частью восстания животных против Blackveil, и либо в одиночку, либо вместе с двумя другими друзьями-животными в группах по три человека, вы будете совершать набеги и грабить Blackveil в борьбе за прекращение злого господства корпорации.

Флёссер описывает Wombo Games как команду ветеранов индустрии, которые работали над такими играми, как Hitman, Tomb Raider и Deus Ex, а также молодых талантливых разработчиков, стремящихся оставить свой след в индустрии видеоигр.

«Wombo Games разрабатывает Raiders of Blackveil уже почти 2 года, поэтому невероятно, что мы наконец-то можем объявить об этом и о Wombo Games всему миру», — сказал Флёссер.

Raiders of Blackveil — наша первая игра, поэтому она очень особенная для нас. Это проект нашей студии, потому что каждый человек в Wombo внес непосредственный вклад в ее разработку. В Wombo мы принимаем решения на основе консенсуса и планируем продолжать это делать с учетом отзывов наших игроков, как только мы выпустим игру в раннем доступе в конце этого года...

Вероятно уже вскоре появится больше о проекте Raiders of Blackveil.