Анонсирован ремастер Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs The Soulless Army

Во время Nintendo Direct был представлен ремастер культовой ролевой игры Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs The Soulless Army. Обновлённая версия получила название Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army и выйдет 19 июня на ПК и консолях.

Игрокам предстоит взять на себя роль детектива Райдо Кузунохи, расследующего преступления в альтернативной Японии 20-го года Тайсё. Однако Райдо не просто сыщик — он маг, способный призывать демонов, чтобы использовать их в битвах и при исследовании мира.

Как и в других играх серии Shin Megami Tensei, можно договариваться с демонами, заводить с ними дружбу и призывать их на поле боя. В трейлере показано, как Райдо использует способности Джека Фроста для заморозки воды и создания моста.

Боевая система работает в реальном времени, а правильный выбор демонов позволяет эксплуатировать слабости врагов. К сожалению, если верить информации на странице в Steam, перевода на русский язык не будет.