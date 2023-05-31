Получившая признание критиков головоломка Railbound стала доступна на Xbox Series S|X и Xbox One ©

Railbound, получившая признание критиков игра-головоломка, изображающая очаровательное путешествие на поезде по всему миру, доступна на Xbox Series S|X и Xbox One. Railbound была создана студией Afterburn и представлена на Xbox компанией 7Levels.

Railbound — это игра-головоломка о паре собак, путешествующих по миру на поезде, созданная командой разработчиков игр Golf Peaks и inbento. Игра отправляет вас в путешествие по разнообразным красочным локациям и красивым пейзажам в неторопливом темпе. Во время путешествия вы будете соединять, разъединять и переставлять железнодорожные пути, использовать туннели, шлагбаумы, семафоры и многое другое, решая более 200 головоломок, чтобы соединить вагоны в правильном порядке и помочь пассажирам добраться до места назначения. Все это происходит в красочном мире Railbound, наполненном визуальными эффектами, вдохновленными комиксами, и расслабляющим оригинальным саундтреком. Кроме того, игра будет включать в себя все последние обновления и исправления, идеально адаптированные для Xbox.