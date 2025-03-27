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RailGods of Hysterra 23.04.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Вид сверху, Кооператив
5.3 3 оценки

Лавкрафтианский экшен RailGods of Hysterra выходит в ранний доступ 23 апреля

butcher69 butcher69

Издатель Digital Vortex и разработчик Troglobytes Games объявили, что кооперативный экшен на выживание RailGods of Hysterra появится в раннем доступе на PC через Steam 23 апреля. Позже состоится полноценный релиз для PlayStation 5 и PC. Игра поддерживает множество языков, включая русский.

RailGods of Hysterra переносит игроков в кошмарный мир, где Старые Боги победили, изуродовав Землю. Игроки, в одиночку или в кооперативе до четырёх человек, будут путешествовать на живом локомотиве — RailGod, совершенствуя его и используя для борьбы с культистами и монстрами.

В раннем доступе игра предложит улучшенную систему боя, переработанный инвентарь и новые механики, включая взаимодействие с повреждённой версией RailGod. Готовьтесь: у этого поезда свой аппетит, и он предпочитает плоть.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex40001

что не сделаешь чтобы игра лучше продавалась даже как "post-apocalyptic Lovecraftian world!" ее описать пытаются. на самом деле ссанина в уши мусорная игра попытались сделать диаблу и добавили дешёвых тентаклей

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