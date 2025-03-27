Лавкрафтианский экшен RailGods of Hysterra выходит в ранний доступ 23 апреля

Издатель Digital Vortex и разработчик Troglobytes Games объявили, что кооперативный экшен на выживание RailGods of Hysterra появится в раннем доступе на PC через Steam 23 апреля. Позже состоится полноценный релиз для PlayStation 5 и PC. Игра поддерживает множество языков, включая русский.

RailGods of Hysterra переносит игроков в кошмарный мир, где Старые Боги победили, изуродовав Землю. Игроки, в одиночку или в кооперативе до четырёх человек, будут путешествовать на живом локомотиве — RailGod, совершенствуя его и используя для борьбы с культистами и монстрами.

В раннем доступе игра предложит улучшенную систему боя, переработанный инвентарь и новые механики, включая взаимодействие с повреждённой версией RailGod. Готовьтесь: у этого поезда свой аппетит, и он предпочитает плоть.