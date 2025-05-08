В раннем доступе Steam вышла хоррор-выживалка RailGods of Hysterra

В раннем доступе Steam вышла необычная хоррор-выживалка RailGods of Hysterra от студии Troglobytes Games. Это лавкрафтовское приключение на поезде, рассчитанное на 1–5 игроков, уже доступно за 710 рублей. Игра сочетает в себе элементы выживания, строительства и исследования, разворачиваясь в мрачном мире, вдохновлённом произведениями Г. Ф. Лавкрафта.

Игрокам предстоит управлять огромным поездом, создавать оружие, обустраивать мобильную базу и противостоять древним ужасающим существам. Генерация мира происходит процедурно, что добавляет реиграбельности. Разработчики обещают минимум полгода в раннем доступе и уже работают над новыми регионами, биомами, врагами и боссами.