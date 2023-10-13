Железнодорожная стратегическая игра Railgrade вышла в Steam ©

Расположенный в Токио (Япония) разработчик инди-игр Minakata Dynamics сегодня сообщил, что стратегическая игра о строительстве железных дорог и RAILGRADE вышла для ПК в Steam. Прибыв на станцию вовремя, игроки теперь могут превратить забытую колонию за пределами планеты в шумный промышленный центр, используя всевозможные поезда, рельсы и промышленную технику.

В более чем 60 миссиях кампании игрокам RAILGRADE предстоит преодолеть трудности, объединив основные промышленные здания и необходимые материалы для создания продуктивной и эффективной колонии. Каждая миссия приносит с собой новые препятствия, такие как сложная местность и засушливая среда, поэтому игроки должны тщательно выбирать, чтобы их колония не сошла с рельсов.

Новинкой для запуска RAILGRADE в Steam являются дополнительные миссии, двигатели и промышленность. Пар играет ключевую роль в этих миссиях, поскольку игроки терраформируют части дикой планеты-колонии за пределами мира.

Тяжелый паровой двигатель «Котел» обеспечивает большую грузоподъемность тяжелых дизельных двигателей при меньших капиталовложениях, чем существующий паровой двигатель «Котел». Также доступны новая индустрия, 11 дополнительных миссий и бесконечные модификаторы миссий, а также поддержка Steam Deck, что означает, что игроки могут делать все это на ходу, даже когда они сами едут по рельсам.

Завершение опыта — это пользовательский опыт, который позволяет игрокам чувствовать себя как дома в промышленных центрах другого мира. Новые улучшения качества жизни, включая масштабирование пользовательского интерфейса и переключение предпочтений ветвей всех поездов, тщательно разработаны, чтобы сделать процесс создания огромного промышленного комплекса на базе поездов удивительно плавным.

RAILGRADE теперь доступна в Steam и полностью совместима с Steam Deck. Она также доступна в Stove, GOG и Epic Games Store, а также на Nintendo Switch.