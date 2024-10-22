Симулятор железнодорожной империи Railroad Corporation 2 появился в раннем доступе Steam

Симулятор железнодорожной империи Railroad Corporation 2 добрался до раннего доступа Steam, пополнив славную семью игр о железных дорогах.

На этот раз разработчики подготовили для нас полноценный экономический симулятор. Во время прохождения нужно будет не только прокладывать рельсы и закупать локомотивы, но и вникать в тонкости управления персоналом, следить за финансами и развивать инфраструктуру.

И несмотря на статус раннего доступа, игра уже может похвастаться приличным набором контента. В наличии первые сюжетные миссии, мультиплеер и режим «песочницы» для свободного творчества. Правда, придётся обойтись без ИИ-противников — разработчики обещают добавить их позже, а пока что соревноваться можно только с живыми игроками.