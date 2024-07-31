High Voltage привносит мощь электричества в Railway Empire 2, открывая новые горизонты для железнодорожных магнатов

Railway Empire 2 продолжает расширять свои горизонты. Вчера состоялся выход платного дополнения High Voltage, которое не просто добавляет игровой контент, но и открывает новую главу в виртуальной истории железных дорог.

Во-первых, High Voltage позволяет игрокам погрузиться в эпоху технологического прорыва начала XX века. В этот период паровые гиганты начинают уступать дорогу более изящным и мощным электрическим локомотивам. Во-вторых, дополнение включает два новых сценария, стартующих в 1914 и 1920 годах соответственно. Эти временные отрезки выбраны не случайно, так как они отражают ключевые моменты в развитии электрической тяги.

Кроме того, High Voltage представляет новую игровую карту — Швейцарию. Выбор этой альпийской страны также неслучаен, поскольку именно она была одним из пионеров в электрификации железных дорог. При этом разработчики не ограничились только ландшафтом. В игру добавлены 10 новых региональных продуктов, отражающих богатство швейцарской культуры. Среди них — культовые швейцарские перочинные ножи, знаменитые травяные леденцы и, конечно же, вкуснейшее сырное фондю.

Особого внимания заслуживает пополнение игрового парка 10 новыми электровозами, воссозданными по историческим моделям того времени. К примеру, среди них такие легендарные локомотивы, как Ce 6/8 III "Krokodil" и PRR GG1, известный также как «БлэкДжек». Более того, разработчики добавили 3 новых звуковых профиля для локомотивов, что позволит игрокам не только увидеть, но и услышать, как звучала новая эра железных дорог.

Что касается доступности, то High Voltage можно приобрести на широком спектре платформ: ПК, PS5, Xbox Series S/X, PS4 и Xbox One. Однако владельцам Nintendo Switch придётся набраться терпения, так как выпуск DLC для этой консоли пока не планируется. Возможно, в будущем разработчики пересмотрят своё решение.