Новый трейлер симулятора управления железной дорогой Railway Empire 2 ©

За месяц до релиза 25 мая Kalypso Media и Gaming Minds Studios опубликовали новый трейлер симулятора управления железной дорогой Railway Empire 2. Игра уже доступна для предварительного заказа на консолях и ПК. Если верить странице игры в Steam, то немецкое издательство хочет за него 2519 рублей. В других регионах ситуация примерно такая же.

Railway Empire 2 позволяет начинающим промышленникам внести свой вклад в золотой век локомотивов и предлагает дополнительные возможности для настройки своих поездов с помощью бонусного контента Deluxe Edition, который также можно предварительно заказать.

Игроки берут на себя роль железнодорожного магната и строят огромную железнодорожную империю, управляя ресурсами, строя пути, соединяя города и расширяя их, чтобы создать крупнейшую железнодорожную сеть между реальными городами Европы и Северной Америки.