Railway Empire 2 стала доступна на Nintendo Switch ©

Railway Empire 2 попыталась завоевать сердца поклонников на ПК и "больших" консолях брендов PlayStation и Xbox в конце мая, но владельцев Nintendo Switch обошли стороной. Однако лишнего месяца ожидания оказалось достаточно, чтобы Railway Empire появилась и на портативной консоли японской компании. Точнее, 22 июня игра стала доступна на Nintendo Switch

К сожалению, первый обзор игры не обещает приятных впечатлений: игра получила жалкие 4/10, а редакторы Pocket Tactics критикуют плохую оптимизацию и игровой процесс.