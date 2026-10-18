Вышла демоверсия психологического триллера Rain98

Разработчик C#4R4CT3R выпустил в Steam демоверсию приключенческого лоу-фай саспенса Rain98, действие которого разворачивается в Токио 1998 года.

В демоверсии доступно около трех часов геймплея — игроки смогут пройти завязку истории и первую половину второй главы. Полная версия игры рассчитана примерно на 10–15 часов и получит поддержку девяти языков. Игровой процесс сочетает в себе элементы визуальной новеллы с выбором реплик в диалогах и классическое приключение: игроки смогут общаться с главной героиней Рэйной Амэхарой и исследовать улочки Токио конца девяностых.

Главные особенности демоверсии: