Вышла демоверсия психологического триллера Rain98

Разработчик C#4R4CT3R выпустил в Steam демоверсию приключенческого лоу-фай саспенса Rain98, действие которого разворачивается в Токио 1998 года.
В демоверсии доступно около трех часов геймплея — игроки смогут пройти завязку истории и первую половину второй главы. Полная версия игры рассчитана примерно на 10–15 часов и получит поддержку девяти языков. Игровой процесс сочетает в себе элементы визуальной новеллы с выбором реплик в диалогах и классическое приключение: игроки смогут общаться с главной героиней Рэйной Амэхарой и исследовать улочки Токио конца девяностых.
Главные особенности демоверсии:
- Жизнь в одной квартире с Рэйной: проводите время вместе в ностальгической токийской квартире образца 1998 года и попытайтесь разгадать тайны, которые скрывает девушка.
- Конец света — недешевое удовольствие: беритесь за любую подработку на дому, чтобы оплачивать счета. Если получится накопить побольше денег, ваши будни с Рэйной станут еще интереснее!
- Прогулки по Сибуе 1998 года: отправляйтесь вместе с Рэйной исследовать залитый дождем мегаполис. Окунитесь в атмосферу Сибуи прошлых лет, пропитанную уникальным ретро-духом рубежа тысячелетий.
- Тени, сгущающиеся над счастливыми днями: неоновый синий свет и лоу-фай музыка, сливающаяся со стуком капель дождя, дарят особое ощущение уюта. Однако секреты Рэйны уже начинают портить эту тихую, размеренную жизнь.
Извините, на это я не готов.
Установим, хоть музычку заслушаем.