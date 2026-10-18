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Rain98 2026 г.
Адвенчура, Инди
7 4 оценки

Вышла демоверсия психологического триллера Rain98

Noble Gideon Noble Gideon

Разработчик C#4R4CT3R выпустил в Steam демоверсию приключенческого лоу-фай саспенса Rain98, действие которого разворачивается в Токио 1998 года.

В демоверсии доступно около трех часов геймплея — игроки смогут пройти завязку истории и первую половину второй главы. Полная версия игры рассчитана примерно на 10–15 часов и получит поддержку девяти языков. Игровой процесс сочетает в себе элементы визуальной новеллы с выбором реплик в диалогах и классическое приключение: игроки смогут общаться с главной героиней Рэйной Амэхарой и исследовать улочки Токио конца девяностых.

Главные особенности демоверсии:

  • Жизнь в одной квартире с Рэйной: проводите время вместе в ностальгической токийской квартире образца 1998 года и попытайтесь разгадать тайны, которые скрывает девушка.
  • Конец света — недешевое удовольствие: беритесь за любую подработку на дому, чтобы оплачивать счета. Если получится накопить побольше денег, ваши будни с Рэйной станут еще интереснее!
  • Прогулки по Сибуе 1998 года: отправляйтесь вместе с Рэйной исследовать залитый дождем мегаполис. Окунитесь в атмосферу Сибуи прошлых лет, пропитанную уникальным ретро-духом рубежа тысячелетий.
  • Тени, сгущающиеся над счастливыми днями: неоновый синий свет и лоу-фай музыка, сливающаяся со стуком капель дождя, дарят особое ощущение уюта. Однако секреты Рэйны уже начинают портить эту тихую, размеренную жизнь.
Трейлеры 1
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
SheriffKo
Жизнь в одной квартире с Рэйной

Извините, на это я не готов.

1
FairUlu

Установим, хоть музычку заслушаем.

1