Rain World расширяется: DLC The Watcher вместе с контентным обновлением выйдет на консолях 25 сентября

Издатель Akupara Games и студия VIDEOCULT объявили, что дополнение The Watcher для Rain World станет доступно на консолях — PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch — 25 сентября вместе с крупным обновлением версии 1.5. Изначально консольный релиз планировался на 28 марта, но был отложен.

Обновление версии 1.5 принесет игрокам множество нововведений: новые регионы для исследования, уникальных существ, предметы, механики, персонажей, а также новые пути и концовки. Кроме того, добавлено «множество» новых изображений и музыки, усиливающих атмосферу мистического мира Watcher.

Базовая игра также получит значительные улучшения: более 50 новых карт арены, полный режим арены и поддержку Jolly Co-Op для The Watcher, а также ретроактивную поддержку Jolly Co-Op для всех пяти кампаний Downpour. Игроки смогут перемещаться между реальностями, скрываться в тени и исследовать мутные воды Watcher, где каждое решение влияет на судьбу нового слизняка.

В дополнение к новому контенту, обновление улучшает геймплей, исправляет ошибки и внедряет патчи для повышения качества жизни игроков.

Rain World уже доступна на ПК через Steam, Epic Games Store и GOG, а теперь и на консолях, и с релизом The Watcher в версиях для PS5, Xbox Series, PS4 и Switch мир дождя станет еще более загадочным и опасным.