Авторы Rainbow Six Siege похвастались успешной борьбой с читерами и анонсировали нового оперативника

На прошедшем турнире Six Invitational разработчики Rainbow Six Siege подвели итоги работы по защите игры от нечестных игроков и раскрыли планы по ближайшему обновлению игры. Свежий патч принесет несколько балансных правок и первого оперативника в этому году.

По словам представителей Ubisoft, с начала 2024 года античит-система Battleye значительно усилила свою работу. Только в январе было заблокировано 19 000 учетных записей. Кроме того, после обновления Y9S2 количество матчей, затронутых читерами, сократилось на 40%. Как показывает график, количество читеров с каждым годом в игре становилось все меньше, благодоря улучшенным методам борьбы с ними.

Помимо борьбы с нечестными игроками, Ubisoft представила нового оперативника из новозеландского спецназа SAS. Им стал Rauora, оснащенный системой D.O.M. (Deployable Omnilink Mesh) – легким защитным устройством, позволяющим моментально блокировать дверные проемы. Его появление обещает значительно изменить тактический баланс в игре.

Но главное объявление коснулось будущего проекта Siege X. Разработчики подтвердили, что это не сиквел, а глобальное обновление, которое задаст направление развития Rainbow Six Siege на ближайшие десять лет. Полноценный анонс состоится 13 марта.

Ранее в сети ходили слухи о разработке Rainbow Six Siege 2, но теперь ясно, что Ubisoft выбрала иной путь. Вместо сиквела шутер ждет кардинальная эволюция, призванная сохранить его актуальность на долгие годы. Подробнее о будущем Siege можно узнать в отдельной новости.