ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.2 1 850 оценок

Авторы Rainbow Six Siege похвастались успешной борьбой с читерами и анонсировали нового оперативника

Gutsz
Новости

На прошедшем турнире Six Invitational разработчики Rainbow Six Siege подвели итоги работы по защите игры от нечестных игроков и раскрыли планы по ближайшему обновлению игры. Свежий патч принесет несколько балансных правок и первого оперативника в этому году.

По словам представителей Ubisoft, с начала 2024 года античит-система Battleye значительно усилила свою работу. Только в январе было заблокировано 19 000 учетных записей. Кроме того, после обновления Y9S2 количество матчей, затронутых читерами, сократилось на 40%. Как показывает график, количество читеров с каждым годом в игре становилось все меньше, благодоря улучшенным методам борьбы с ними.

Помимо борьбы с нечестными игроками, Ubisoft представила нового оперативника из новозеландского спецназа SAS. Им стал Rauora, оснащенный системой D.O.M. (Deployable Omnilink Mesh) – легким защитным устройством, позволяющим моментально блокировать дверные проемы. Его появление обещает значительно изменить тактический баланс в игре.

Но главное объявление коснулось будущего проекта Siege X. Разработчики подтвердили, что это не сиквел, а глобальное обновление, которое задаст направление развития Rainbow Six Siege на ближайшие десять лет. Полноценный анонс состоится 13 марта.

Rainbow Six: Siege не получит сиквел, вместо этого сетевой шутер ждёт совершенно новая эра - Siege X

Ранее в сети ходили слухи о разработке Rainbow Six Siege 2, но теперь ясно, что Ubisoft выбрала иной путь. Вместо сиквела шутер ждет кардинальная эволюция, призванная сохранить его актуальность на долгие годы. Подробнее о будущем Siege можно узнать в отдельной новости.

-12
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
JohnTornton

в 2015 вышла игра про оперативников, в 2025 эта игра уже про трансформеров

8
Большая Флейта

И инвалидов

0
Dark1994

Ахаха, опять нигра, фууу

6
FURRRAX

опять боевой вертолет-трансформер? bruh...

1
FURRRAX

Rainbow Six LGBT+ Siege

1
VELENA-RU
1
MrGreenDragon

Барикадить двери за атаку? Давно пора.

0
ЯщерЛюд
будущего проекта Siege X

так я не понял, это че за мувы, по традиции должна быть часть два, как кс2, овер 2, с минимум изменений в самой игре.

0
JohnTornton

в кс2 минимум изменений было?

0