ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tom Clancy's Rainbow Six Siege X 01.12.2015
Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
8.1 1 911 оценок

Десять лет под прицелом: Rainbow Six Siege отмечает юбилей с подарками и обновлениями

butcher69 butcher69

Тактический шутер от Ubisoft отмечает десятилетие эффектным роликом, собравшим ключевые моменты долгого пути серии. В видео прослеживается развитие игры — от стартового релиза в 2015 году до появления Rainbow Six Siege X и превращения франшизы в мировой феномен с огромным сообществом. За эти годы проект прошёл через обновления, эксперименты и киберспортивные вершины, закрепив за собой статус одной из самых устойчивых и востребованных игр жанра.

В честь праздника в Siege стартовала раздача ежедневных наград, которые можно получить лишь в течение суток. Среди бонусов — новые скины для оружия, фоны, амулеты, наборы событий WildCards и другие косметические предметы.

Юбилей совпал с развитием четвёртого сезона Operation Tenfold Pursuit. В игру вернулся оператор Thatcher, была обновлена карта «Крепость», а также улучшены «Небоскрёб» и «Луна-парк». Ещё одно долгожданное нововведение — появление полноценного списка достижений в Steam для Rainbow Six Siege X, чего игроки ждали почти десять лет.

7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
zSpartacuSz

Офигеть, радуга вышла 10 лет назад)) ощущение как будто это было вчера

1
HoganHog

Ubisoft отмечает ..Цели наши ясны, мы не стоим на месте...