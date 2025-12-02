Десять лет под прицелом: Rainbow Six Siege отмечает юбилей с подарками и обновлениями

Тактический шутер от Ubisoft отмечает десятилетие эффектным роликом, собравшим ключевые моменты долгого пути серии. В видео прослеживается развитие игры — от стартового релиза в 2015 году до появления Rainbow Six Siege X и превращения франшизы в мировой феномен с огромным сообществом. За эти годы проект прошёл через обновления, эксперименты и киберспортивные вершины, закрепив за собой статус одной из самых устойчивых и востребованных игр жанра.
В честь праздника в Siege стартовала раздача ежедневных наград, которые можно получить лишь в течение суток. Среди бонусов — новые скины для оружия, фоны, амулеты, наборы событий WildCards и другие косметические предметы.
Юбилей совпал с развитием четвёртого сезона Operation Tenfold Pursuit. В игру вернулся оператор Thatcher, была обновлена карта «Крепость», а также улучшены «Небоскрёб» и «Луна-парк». Ещё одно долгожданное нововведение — появление полноценного списка достижений в Steam для Rainbow Six Siege X, чего игроки ждали почти десять лет.
Офигеть, радуга вышла 10 лет назад)) ощущение как будто это было вчера
