Директор Rainbow Six Siege заявил, что игры продолжат стремиться к кроссоверам, так как есть спрос на скины и события

Внутриигровые платежи постепенно захватили отрасль, и в сегодняшнюю эпоху онлайн-сервисов наиболее популярным типом микротранзакций часто являются косметические товары.

Такие игры, как Call of Duty, Fortnite, Rainbow Six Siege и другие, продают игрокам различные скины персонажей, но не всем нравится эта часть этих игр. Однако, по словам разработчика одной из этих игр, этот тип микротранзакций никуда не денется в ближайшее время.

Многие игроки высказались против практики внедрения кроссоверов и скинов over-the-top в многопользовательских играх с живым сервисом. Они считают, что эти скины противоречат основным темам таких игр.

В беседе с PC Gamer Алекс Карпазис, директор Rainbow Six Siege, рассказал о многочисленных кроссоверах в популярном шутере от первого лица от Ubisoft.

Он заявил, что игроки проявили интерес ко всем видам скинов, поэтому команда стремится удовлетворить эти требования. Хотя спрос на более приземленные скины существует, многие игроки по-прежнему заинтересованы в чрезмерной кастомизации, которая стала нормой сегодня.

Заявление директора предполагает, что то же самое относится и к другим командам, которые следуют тому же подходу. Именно поэтому кроссоверы вроде Call of Duty и Attack on Titan стали реальностью в последние годы, даже если на первый взгляд это сочетание звучит странно.

Алекс Карпазис также намекнул, что студии могут предложить возможность отключения скинов в будущем. Это то, что команда Rainbow Six Siege уже рассматривала, но на данный момент нет никаких объявлений.

Когда дело доходит до скинов, то тут явно есть разнообразие того, что хотят игроки. Наша цель — предоставить как можно больше разнообразия.

Fortnite — яркий пример игры с такими кроссоверами сегодня. Пока люди продолжают наслаждаться такими кроссоверами, игровая индустрия вряд ли отклонится от тренда.

Тем не менее, исключения, такие как Helldivers 2, существуют и сегодня, когда Arrowhead Game Studios отказывается делать кроссоверы с другими проектами.