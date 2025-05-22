Фанаты раскритиковали трансформацию Rainbow Six - игра стала похожа на Fortnite

Фанаты тактического шутера Ubisoft раскритиковали последние изменения – игра стала похожа на смесь Tom Clancy’s Rainbow Six и Fortnite, что вызвало волну недовольства в сообществе.

Поклонники тактического шутера Ubisoft выразили недовольство последними изменениями в игре. Многие игроки отметили, что обновления сильно изменили геймплей и визуальный стиль, из-за чего проект стал напоминать смесь Rainbow Six и Fortnite, что вызвало волну критики в игровом сообществе.

Основные претензии связаны с введением новых механик и элементов, которые, по мнению фанатов, размывают уникальность игры и делают её слишком аркадной. Пользователи жалуются на потерю тактической глубины и излишнюю яркость и пёстрость, которая не соответствует духу оригинальной серии.

Ubisoft пока не комментирует негативную реакцию, однако эксперты отмечают, что подобные изменения часто вызывают неоднозначную реакцию игроков, особенно когда речь идёт о долгоживущих франшизах с устоявшейся аудиторией. Многие надеются, что разработчики учтут отзывы и вернут проект к более классическому геймплею.

Ubisoft – французская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр. Главный офис располагается в Монтрёй, Франция.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – популярный тактический шутер от первого лица, вышедший в декабре 2015 года и ставший одной из ведущих игр в жанре благодаря глубокой командной игре и разрушаемому окружению.

Fortnite – компьютерная онлайн-игра, разработанная американской компанией Epic Games совместно с People Can Fly и выпущенная в ранний доступ в 2017 году. Игра предлагает три основных режима: кооперативный симулятор выживания Save the World, соревновательный режим Battle Royale с 100 игроками и режим Creative, где пользователи могут создавать собственные сооружения.