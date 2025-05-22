Фанаты раскритиковали трансформацию Rainbow Six - игра стала похожа на Fortnite

Фанаты тактического шутера Ubisoft раскритиковали последние изменения – игра стала похожа на смесь Tom Clancy’s Rainbow Six и Fortnite, что вызвало волну недовольства в сообществе.
Поклонники тактического шутера Ubisoft выразили недовольство последними изменениями в игре. Многие игроки отметили, что обновления сильно изменили геймплей и визуальный стиль, из-за чего проект стал напоминать смесь Rainbow Six и Fortnite, что вызвало волну критики в игровом сообществе.
Основные претензии связаны с введением новых механик и элементов, которые, по мнению фанатов, размывают уникальность игры и делают её слишком аркадной. Пользователи жалуются на потерю тактической глубины и излишнюю яркость и пёстрость, которая не соответствует духу оригинальной серии.
Ubisoft пока не комментирует негативную реакцию, однако эксперты отмечают, что подобные изменения часто вызывают неоднозначную реакцию игроков, особенно когда речь идёт о долгоживущих франшизах с устоявшейся аудиторией. Многие надеются, что разработчики учтут отзывы и вернут проект к более классическому геймплею.
Ubisoft – французская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр. Главный офис располагается в Монтрёй, Франция.
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – популярный тактический шутер от первого лица, вышедший в декабре 2015 года и ставший одной из ведущих игр в жанре благодаря глубокой командной игре и разрушаемому окружению.
Fortnite – компьютерная онлайн-игра, разработанная американской компанией Epic Games совместно с People Can Fly и выпущенная в ранний доступ в 2017 году. Игра предлагает три основных режима: кооперативный симулятор выживания Save the World, соревновательный режим Battle Royale с 100 игроками и режим Creative, где пользователи могут создавать собственные сооружения.
Уже несколько лет как превратилась, а эти только проснулись)))
лет 5 как уже, мы с друзьями и бросили этот кал цветастый
О! В деревни интернет провели? Только сейчас очухались.
Эти скины там уже давно, на первое апреля можно было вообще розового тачанку единорога выбить
Скорее как колда варзон
накрасили ногти теперь можно играть что им не нравится то))
Альтернатива этому пейнтболу с игрушками - Ready Or Not и то, можно сказать, что в данной игре сильно другой сеттинг
Играл с релиза, и спустя полтора два года дропнули с кентами эту петушатню, во что они игру превратили это шок.