Геймплей за Фенрира и некоторые подробности грядущего обновления Rainbow Six Siege ©

После недавнего тизера операции Dread Factor компания Ubisoft показала игровой процесс с демонстрацией главных особенностей будущего оперативника Rainbow Six Siege по прозвищу Фенрир. Главной фишкой данного персонажа будут его опаснейшие мины F-NATT, которые устанавливаются прямо на стену. F-NATT имеют весьма внушительные размеры, поэтому заметить ее на открытой местности будет слишком легко. Стоит подумать, прежде чем выбрать место для ловушки. При детонации мина выпускает густое газовое облако, которое сильно влияет на зрение.

Помимо всего прочего, разработчики рассказали, что вместе с обновлением шутер получит немало нововведений и изменений, в том числе обширную переработку карты для Консульства, дополнительные дорожки для стрельбища, постоянный плейлист "Аркада" и другое.

Следом за видеороликом с игровым процессом был выпущен и анимированный синематик. В нем раскрываются подробности из жизни Фенрира.