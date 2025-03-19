ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.1 1 857 оценок

Герои "Пацанов" пополнили ряды оперативников в Rainbow Six Siege - бутылочка молока прилагается

Lunersun Lunersun

В Rainbow Six Siege появились персонажи из сериала «Пацаны». Теперь можно поиграть за Хоумлендера и Чёрного Нуара, ну или, точнее, за оперативников Эйса и Деймоса в их костюмах. За весь набор Ubisoft просит больше 30 долларов (4080 кредитов), хотя персонажей можно купить и по отдельности — каждый обойдётся примерно в два раза дешевле. К набору ещё добавили всякие мелочи вроде подвески с бутылочкой молока для Хоумлендера.

А если говорить о самих «Пацанах», то пятый сезон, который станет финальным, уже находится в производстве. Премьера ожидается в следующем году.

Начались съёмки финального сезона "Пацанов"
-24
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
illero

Купил эту игру, думал тактикул. А нет. Параша разноцветная с огромными картами и маленьким количеством игроков для них. Уже лучше в Тарков залезу

7
RedundantRutherford

А, т.е. радуга - это параша, поэтому пойдешь... в ТАРКОВ?) Давно температурку мерял?)

4
illero RedundantRutherford

Да, именно так. Радуга не зацепила. Попробую Тарков

0
or-i-on illero

Братиш, к сожалению ты не застал, то прекрасное время, когда R6 была действительно тактической, и выбор персонажей был ограничен по 8-10 за каждую сторону

1
illero or-i-on

К сожалению(

может с обновлением что изменится

0
Пользователь ВКонтакте

Каким местом вообще… а ладно уже… // Владимир Бояров

5
Roy1010

R6 в 2015-2019 годах - один из лучших тактических fps.
R6 в 2020-2025 - лучшая аркадная клоунада.

7
flaur74 Roy1010

Калду им не переплюнуть по клоунаде ))

1
Gelyr

Я помню первый трейлер этой игры и какая там была атмосфера , но Юбисофт всё засрали и уже давно!

2
Избранный Иноса

Вот реально напоминает те времена в России, когда было куча вывесок ярких и ими все засыпанно. Особенно на рынках. 2000е примерно. А потом все заставили убрать и стало лаконичнее намного. Только здесь эту безвкусицу уже не уберут.

0