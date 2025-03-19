Герои "Пацанов" пополнили ряды оперативников в Rainbow Six Siege - бутылочка молока прилагается

В Rainbow Six Siege появились персонажи из сериала «Пацаны». Теперь можно поиграть за Хоумлендера и Чёрного Нуара, ну или, точнее, за оперативников Эйса и Деймоса в их костюмах. За весь набор Ubisoft просит больше 30 долларов (4080 кредитов), хотя персонажей можно купить и по отдельности — каждый обойдётся примерно в два раза дешевле. К набору ещё добавили всякие мелочи вроде подвески с бутылочкой молока для Хоумлендера.

А если говорить о самих «Пацанах», то пятый сезон, который станет финальным, уже находится в производстве. Премьера ожидается в следующем году.