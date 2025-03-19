Герои "Пацанов" пополнили ряды оперативников в Rainbow Six Siege - бутылочка молока прилагается

В Rainbow Six Siege появились персонажи из сериала «Пацаны». Теперь можно поиграть за Хоумлендера и Чёрного Нуара, ну или, точнее, за оперативников Эйса и Деймоса в их костюмах. За весь набор Ubisoft просит больше 30 долларов (4080 кредитов), хотя персонажей можно купить и по отдельности — каждый обойдётся примерно в два раза дешевле. К набору ещё добавили всякие мелочи вроде подвески с бутылочкой молока для Хоумлендера.
А если говорить о самих «Пацанах», то пятый сезон, который станет финальным, уже находится в производстве. Премьера ожидается в следующем году.
Купил эту игру, думал тактикул. А нет. Параша разноцветная с огромными картами и маленьким количеством игроков для них. Уже лучше в Тарков залезу
А, т.е. радуга - это параша, поэтому пойдешь... в ТАРКОВ?) Давно температурку мерял?)
Да, именно так. Радуга не зацепила. Попробую Тарков
Братиш, к сожалению ты не застал, то прекрасное время, когда R6 была действительно тактической, и выбор персонажей был ограничен по 8-10 за каждую сторону
К сожалению(
может с обновлением что изменится
Каким местом вообще… а ладно уже… // Владимир Бояров
R6 в 2015-2019 годах - один из лучших тактических fps.
R6 в 2020-2025 - лучшая аркадная клоунада.
Калду им не переплюнуть по клоунаде ))
Я помню первый трейлер этой игры и какая там была атмосфера , но Юбисофт всё засрали и уже давно!
Вот реально напоминает те времена в России, когда было куча вывесок ярких и ими все засыпанно. Особенно на рынках. 2000е примерно. А потом все заставили убрать и стало лаконичнее намного. Только здесь эту безвкусицу уже не уберут.