Хакеры снова атаковали сервера Rainbow Six Siege и массово раздают игрокам баны

Если вы планировали провести прошедший уикенд, наслаждаясь тактическими перестрелками в Rainbow Six Siege, и надеялись, что предновогоднее безумие с серверами осталось в прошлом, то у нас для вас плохие новости. Кажется, спокойствие было лишь временным затишьем перед бурей: злоумышленники вернулись, и на этот раз их «подарки» оказались куда менее приятными, чем бесплатная валюта.

Пользователи массово сообщают о новой волне взломов в шутере от Ubisoft. На этот раз хакеры нашли способ блокировать аккаунты добросовестных игроков. Геймеры получают уведомления о бане за «Оскорбительное поведение» (Harassment Offense) сроком ровно на 67 дней. Эта цифра выбрана не случайно — это прямая отсылка к популярному внутри сообщества мему «6-7».

Жертвами атаки стали не только рядовые пользователи, но и известные медийные личности. Так, популярный стример и контент-мейкер VarsityGaming публично заявил, что при входе в игру обнаружил на своем аккаунте аналогичную блокировку.

Ситуация подтверждается данными с официального портала Ubisoft Service Status. Проблемы наблюдаются на всех платформах, включая ПК и консоли. Сломано практически всё: аутентификация, подбор матчей и внутриигровой магазин. На специальном сайте для баг-репортов R6Fix уже зафиксировано более 1200 жалоб, а проблеме присвоен критический статус.

Стоит напомнить, что Rainbow Six Siege лихорадит уже вторую неделю. Ситуация достигла точки кипения еще 27 декабря, когда хакеры взломали игру, начислив пользователям по 2 миллиарда кредитов и разместив в системных логах оскорбительные сообщения в адрес сотрудников Ubisoft и CEO компании Ива Гиймо. Тогда разработчики пообещали провести «тщательные тесты» и обеспечить целостность аккаунтов, однако, судя по происходящему сегодня, уязвимость системы безопасности всё еще остается открытой.

На данный момент Ubisoft проводит расследование инцидента, но официальных заявлений по поводу массовых разбанов пока не поступало.