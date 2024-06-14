Игроки разочарованы новым сезоном Rainbow Six Siege за жадность и лень Ubisoft, и призывают бойкотировать игры издателя

В сабреддите Rainbow Six Siege появилось несколько популярных постов, в которых сообщество высказывает свое массовое разочарование новом сезоном для игры.
Игроки называют Year 9 Season 2 худшим сезоном за всё время. Игроки ругают Ubisoft буквально за всё: от ужасного Battle Pass до появления массы новых ошибок в игре. Особенно издателю досталось за введение платной подписки, которую игроки освистали еще в мае при анонсе нового сезона. Ряд игроков призывают к ревью-бомбингу игры, другие же говорят о том, что больше не занесут Ubisoft ни копейки - им надоела постоянная лень и жадность французского издателя.
Они каким-то образом сломали больше, чем исправили, в типичной манере Ubisoft. Цвета выглядят странно, прицеливание контроллера ужасное, проблемы с плохой частотой кадров, лаги, плохие сервера, плохое время ожидания, переделка рекрута, о которой их НИКТО не просил, и ленивый Battle Pass в довершение всего.
Я, честно говоря, в шоке. Если бы они провели сезон занимаясь глубоким техническим д****ом, как во время операции «Здоровье», я мог бы их простить, но то, что мы получили, неприемлемо.
Им наплевать на ревью-бомбинг. Бейте по больному месту. Не покупайте подписку или боевой пропуск. Именно это я и делаю. В любом случае, чтобы пройти Elden Ring еще раз, понадобится три месяца, я могу подождать, пока Siege не станет лучше в следующем сезоне.
Просто ничего не покупайте. Отзывы вряд ли имеют значение для игры, которая вышла 9 лет назад.
Самый худший боевой пропуск, который я когда-либо видел. В лучшем случае средние скины. Небольшие изменения в картах, которые мы чертовски ненавидим. Им лучше бы иметь еще одну игру в разработке, и 90% команды занимаются ею вместо того, чтобы исправлять нашу игру.
Rainbow Six Siege доступна на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.
Батл пассы в радуге все какие то дно. Ниразу не было желания их купить когда играл
Опомнились.. После 2014 юби только и делали что полнейший мусор. А игроки продолжали жрать с лопаты.
Что ты несешь,ты игру хоть играл?
Да им уже в какой раз надоело это всё, но упорно каждый раз они несут туда свои деньги))
Так нефиг вообще ни чего покупать у юбиков!!! Вам уже давно об этом кричат, но нет - "будем и дальше покупать кал, а потом ныть!..."
Другие 90% всё равно занесут деньги
Очередной "бойкот" в интернете.)
Напомню людям, что конвейер Ubisoft не сильно отличается от других, а если вспомнить спортивные симуляторы, то даже разнообразие присутствует.
В коментах 98% кто даже не играл или не играет,а просто зашли поныть,потому что увидели название юбики-обосрались)))
Юбики обделались-это уже не метпфора, а реальность и по умолчанию. Когда юбики выкатывали в марте очередной сезон, они сказали, что все всем читерам смэрть. Будем банить по железу и т.д, что наступает OPERATION HEALTH 2.0, что в итогде? Правильно, очередной , как тебе сказать по-мягче на французком "свистЁшь". Если ты прям ветеран-ветеран сиджульки, то должен помнить как ее показывали в треллерах 2013-204 года и что на релизе. Добавим новую карту, нееееее нужно думать, а давайте гэйм пасс добавим. Может доработаем карту "Университет", чтобы в рейтинге катать, игроки просят, шас по-быринькому( прошло 5-6 лет). Что ты мне здесь заливаешь про 98%, оракул.
Как в первый раз в игры Юбиков играют, чесслово...