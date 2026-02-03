Креативный директор Rainbow Six Siege покидает свой пост после турнира Six Invitational

Креативный директор Rainbow Six Siege Алекс Карпазис объявил об уходе с должности. Об этом он сообщил в LinkedIn, уточнив, что покинет пост после завершения Six Invitational, который пройдет в феврале. Турнир станет для него последним в роли креативного руководителя проекта.

Новым креативным директором Siege станет Джошуа Миллс — ветеран Ubisoft с десятилетним стажем. По словам Карпазиса, переход готовился более года, а сам Миллс хорошо знаком с философией игры и уже давно участвует в формировании её будущего. Ранее он неоднократно представлял планы развития Siege на публичных мероприятиях и принимал активное участие в ключевых анонсах.

Rainbow Six Siege недавно отметила 10-летие и вступает в 11-й год поддержки. За это время игра стала одним из главных проектов Ubisoft, а также флагманской киберспортивной дисциплиной компании. В 2025 году шутер получил масштабное обновление Siege X, заложившее основу для дальнейшей эволюции проекта.

Карпазис пока не рассказал о своих дальнейших планах, также неизвестно, останется ли он в Ubisoft. Однако он выразил уверенность, что под руководством Миллса Rainbow Six Siege продолжит развиваться и достигнет новых высот.