Крепость возвращается: Ubisoft показала обновлённую карту для Rainbow Six Siege X

Ubisoft представила трейлер обновлённой карты «Крепость» для условно-бесплатного шутера Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X. Локация, знакомая ветеранам игры, получила полноценный визуальный и структурный редизайн. Полный анонс нового сезона и всех его особенностей состоится уже в ближайшее воскресенье.

Обновлённая «Крепость» переносит игроков в сердце пустыни — среди золотых барханов возвышается монументальное здание в арабском стиле. Его каменные стены украшены зелёной растительностью, а интерьеры сверкают разноцветной плиткой, резным деревом и изящной лепниной. Мягкие ковры на полу создают контраст с предстоящими перестрелками.

Однако за роскошной архитектурой скрывается мрачная подоплёка. Подвал «Крепости» утопает в полумраке: облупившаяся штукатурка, оголённые лампы и следы борьбы намекают, что это не просто тренировочная база. На крыше — колючая проволока, а на одном из участков внимательные игроки заметят кровавое пятно.

Rainbow Six Siege впервые вышла в декабре 2015 года и продолжает активно развиваться, собирая свыше 80% положительных отзывов в Steam. А пока фанаты обсуждают «Крепость», внимание сцены приковано к турниру BLAST R6 Major Munich 2025, где за титул чемпиона сразятся 16 сильнейших команд мира.