Летом Rainbow Six Siege ждет обновление с новой физикой, разрушаемостью и возможностями. Шутер будет бесплатным

Вот и обещанная новая эра для популярного тактического шутера. Несмотря на почтенный возраст, Rainbow Six Siege продолжает развиваться, и уже этим летом игра получит масштабное обновление, которое существенно обновит ее техническую сторону и внесет изменения в привычный игровой процесс.
Ubisoft анонсировала Rainbow Six Siege X — крупнейший апдейт за всю историю игры. Разработчики обещают новую физику, улучшенную разрушаемость и переработанные анимации, что сделает сражения еще более динамичными и реалистичными.
Одним из ключевых нововведений станет новый режим 6v6 под названием Dual Front, который предложит более масштабные тактические операции с респаунами и захватом территорий. Карта для режима станет самой крупной в истории серии, а доступный пул оперативников будет расширен до 35, включая персонажей с противоположных сторон конфликта.
Кроме того, игру осовременят визуально — улучшенные спецэффекты, переработанный интерфейс и новые анимации позволят глубже погрузиться в атмосферу спецопераций. При этом разработчики подчеркивают, что нововведения не упростят геймплей, а сохранят его тактическую глубину.
Бета-тест Rainbow Six Siege X пройдет с 13 по 19 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Получить доступ можно будет, просмотрев официальную трансляцию на Twitch и связав учетные записи Ubisoft Connect и Twitch.
Полноценный релиз обновления запланирован на 10 июня. Главное изменение — игра станет бесплатной для всех игроков, что наверняка привлечет новую волну участников в сообщество Siege.
Читеры убьют значит.Не удивлюсь если сами приторговывать начнут...как показывают некоторые проекты.
Каким образом читеры убьют игру? Они там и так есть, как и в любой другой онлайн игре. И онлайн ф2п игроков и premium игроков явно будет разделён.
чувак это репчик
Оптимизон будет же да?
Куда там оптимизон и так на Vulkan AP Iигра выдаёт 200+ fps.
Дядя кроме дх12 там нет ни чего больше . Они оставили только дх12 )
А извините, играл 100 лет назад, удаление Vulkan API ошибка со стороны разрабов, лучший fps был когда играл, если только Directx 12 оставили значит мозгов у них нет.
Да я тоже 5 лет не играл ,вот неделю назад вернулся и в шоке малеха )
Оставили бы старьё, не было бы этой обновы)