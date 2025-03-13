Летом Rainbow Six Siege ждет обновление с новой физикой, разрушаемостью и возможностями. Шутер будет бесплатным

Вот и обещанная новая эра для популярного тактического шутера. Несмотря на почтенный возраст, Rainbow Six Siege продолжает развиваться, и уже этим летом игра получит масштабное обновление, которое существенно обновит ее техническую сторону и внесет изменения в привычный игровой процесс.

Ubisoft анонсировала Rainbow Six Siege X — крупнейший апдейт за всю историю игры. Разработчики обещают новую физику, улучшенную разрушаемость и переработанные анимации, что сделает сражения еще более динамичными и реалистичными.

Одним из ключевых нововведений станет новый режим 6v6 под названием Dual Front, который предложит более масштабные тактические операции с респаунами и захватом территорий. Карта для режима станет самой крупной в истории серии, а доступный пул оперативников будет расширен до 35, включая персонажей с противоположных сторон конфликта.

Кроме того, игру осовременят визуально — улучшенные спецэффекты, переработанный интерфейс и новые анимации позволят глубже погрузиться в атмосферу спецопераций. При этом разработчики подчеркивают, что нововведения не упростят геймплей, а сохранят его тактическую глубину.

Бета-тест Rainbow Six Siege X пройдет с 13 по 19 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Получить доступ можно будет, просмотрев официальную трансляцию на Twitch и связав учетные записи Ubisoft Connect и Twitch.

Полноценный релиз обновления запланирован на 10 июня. Главное изменение — игра станет бесплатной для всех игроков, что наверняка привлечет новую волну участников в сообщество Siege.