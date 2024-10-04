Началось? По слухам, вице-президент по Rainbow Six Кэмерон Ли покинул Ubisoft

Вице-президент по Rainbow Six Кэмерон Ли покинул Ubisoft, сообщает надежный инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на внутреннее письмо компании. Официальных заявлений об уходе Ли пока не поступало, а на его странице в LinkedIn все еще указано, что он работает в Ubisoft.

Ли присоединился к Ubisoft в апреле 2022 года, после работы в таких компаниях, как Bungie, Electronic Arts, Activision и BioWare. Его основной задачей было определение стратегии развития бренда Rainbow Six.

Причины его ухода пока не уточняются, но по информации источника, Ubisoft может ликвидировать позицию вице-президента по франшизе Rainbow Six. Внутреннее письмо компании, на которое ссылается Хендерсон, указывает, что у Ли не будет преемника.

Представители Ubisoft пока не прокомментировали ситуацию.