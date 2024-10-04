Началось? По слухам, вице-президент по Rainbow Six Кэмерон Ли покинул Ubisoft

Вице-президент по Rainbow Six Кэмерон Ли покинул Ubisoft, сообщает надежный инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на внутреннее письмо компании. Официальных заявлений об уходе Ли пока не поступало, а на его странице в LinkedIn все еще указано, что он работает в Ubisoft.
Ли присоединился к Ubisoft в апреле 2022 года, после работы в таких компаниях, как Bungie, Electronic Arts, Activision и BioWare. Его основной задачей было определение стратегии развития бренда Rainbow Six.
Причины его ухода пока не уточняются, но по информации источника, Ubisoft может ликвидировать позицию вице-президента по франшизе Rainbow Six. Внутреннее письмо компании, на которое ссылается Хендерсон, указывает, что у Ли не будет преемника.
Представители Ubisoft пока не прокомментировали ситуацию.
Это из-за него Радуга превратилась в цирк с лгбт и инвалидами? Такого повесит надо вообще.
У Siege был хороший концепт, как обычно они намахали с графикой, она оказалась унылой на тот момент, но тем не менее хорошие игры юбики тогда могли делать.
Ps, не вижу проблем в оперативнике на инвалидной коляске
Концепт, может и был.
П.с. если ты не видишь проблем, это не значит что их нет.
ты бы хотел чтоб такой штурмовал террористов которые твоих детей взяли в заложники?
в таком вопросе, важнее результат, нежели что-то еще)
Ну игра же называется радуга, вот туда и добавили радужных))
А так на самом деле досадно, любая сетевая дрочилка с серьезным сеттингом под реализм, как те же оперативники R6, скатится в радужную клоунаду, ибо бесконечно делать и монетизировать военную форму разную не получится, поэтому идет розовый алтын с рогом у тачанки и всякие тридварасы
Пока не уволят самого Ива Гиймо, радоваться нечему. Ну а потом посмотрим...
как его уволят? Он же памятник!
В смысле он владелец студии. Если ток инвесторы как-то надавят, но я не шарю в этой теме
Я про это и говорю
Да и хрен с ним
Странно. Я ожидал массовых увольнений(добровольных) и продажу сотрудниками акций компании(если они у них есть). Видимо ещё рано.
Корабль-то тонет, пора бы и крысам уже бежать.
Так самое интересное это в причине, а пока не ясно началось или нетеще)
А о реальной причине тебе никто никогда не скажет, официальные версии вешают лапшу на уши типичными отговорками которые зачастую не имеют ничего общего с реальностью, а все остальное выливается из сливов и слухов.
главное, что выгнали топ менеджера, который игру превратил в повесточную хероту
а причина уже не важна
всех топ менеджеров надо гнать из студий
Их может спасти только ремейк принца.
Сомневаюсь. Если их что-то и может спасти хоть как-то, то это полнейшая перестройка, ребрендин компании. ЛГБТ огромная проблема, но не главная, как бы смешно это не звучало. У Юбисофт куча студий с которыми они не справляются. Они раздулись до невиданных размеров, а управлять правильно этим некому. Плюс исполнительный директор Гиймо который просто необучаем. Жажда бабла и нежелание слушать своих покупателей, которые знали чего они хотят и ждут он Юбисофт. ЛГБТ и все прочее это следствие. Ведь в основе своей это неквалифицированные кадры, которые сидят на квоте и ничего не знают и не пытаются делать. Так что, там нужна полная очистка. Ну а если говорит реалистично, то они не смогут выйти из этого без продажи своей жопы кому либо, но никто не хочет покупать эту компанию. А вот их интелектуальная собственность это другой вопрос...
Согласен. Со своим однообразным ассасином они пробили дыру в бездне. Много не значит, хорошо. Надо снизить обороты и нацелила на качество. Увольнение, в игровых подразделениях сейчас такое бедствие. Видимо рынок настолько перенасыщен, что в стоге сена найти хороший проект сложно.
Мой последний ассасин был Юнити. Синдикат я забрал в EGS на халяву, но даже половину не прошёл. А по поводу стога сена, а есть ли стог? Да, есть индюшатина, но я сейчас имею ввиду ААА-игры (а для некоторых АААА-игры). Новый Dragon Age? Упаси господи с трейлера было понятно, что шлак, а после показа редактора так и подавно. Западный игродел занят продвижение повестки начиная с 2013-го (в полной мере). Многие геймеры возвращаются в старые игры банально из-за того, что лучше их поиграть чем в то, что выходит сейчас. Взять Юбисофт 2013-го. Assassin's Creed Black Flag, Splinter Cell Blacklist, а в 2012 Ghost Recon Future Soldier. И мне нравились эти игры и в них было офигенно играть. А сейчас....
Президенту приготовиться! :))) Развалили компанию гидроцифалы ЛГБТешные!
Чую, лягушатникам из Юбиков кирдык.
крысы убегают с тонущего корабля)))