По слухам, в следующем году будет анонсирован шутер Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 2

Тактический шутер Tom Clancy's Rainbow Six: Siege от Ubisoft уже более девяти лет радует сообщество геймеров регулярными обновлениями. За этот длительный период проект получил массу новых играбельных оперативников с уникальными способностями, десятки проработанных карт и полноценно вышел на профессиональную сцену киберспорта. Разработчики игры проделали масштабную работу по его поддержке, но похоже, что в скором времени она всё же прекратится, ведь появились первые слухи о скором анонсе прямого продолжения.

Известный в локальном сообществе Rainbow Six: Siege инсайдер заявил, что совсем скоро проект ждет масштабное событие. По его словам, в Ubisoft наконец-то решились спустя почти десять лет с момента оригинального релиза шутера представить вторую часть. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 2 с новым движком, возможностями и многим другим будет представлена уже в следующем году. Как сообщается, анонс состоится в рамках мирового чемпионата Invitational 2025 года.

Стоит отметить, что оригинальная публикация от автора утечки продержалась недолго. Практически сразу его сообщение было удалено, а сам аккаунт деактивирован. Возможно, за этим стоит кто-то из Ubisoft, где не желают раскрывать свои планы раньше времени. Также не исключено, что инсайдер сам ликвидировался, чтобы избежать юридического преследования. В любом случае мы узнаем, правдива ли его утечка, уже в начале 2025 года. Анонс второй части на десятилетие Tom Clancy's Rainbow Six: Siege выглядит вполне логичным событием.