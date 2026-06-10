После закрытия Ubisoft Winnipeg стало известно о перестановках в команде Rainbow Six Siege

На фоне продолжающейся реструктуризации Ubisoft появились новые подробности о внутренних изменениях в игровых командах. По информации издания Insider Gaming, компания начала переводить часть сотрудников с действующих проектов на другие направления разработки.

Сообщается, что изменения затронули прежде всего Rainbow Six Siege: около 120 разработчиков — примерно 12% команды Ubisoft Montreal, отвечающей за поддержку шутера, — переводят на другие проекты внутри компании. Еще около 50 сотрудников покидают команды Rainbow Six Siege Mobile и одного пока неанонсированного проекта.

По данным источников, речь пока не идет о новых увольнениях — сотрудников именно перераспределяют между командами. При этом неизвестно, над какими проектами они будут работать в дальнейшем.

Эти перестановки стали известны вскоре после новостей о закрытии студии Ubisoft Winnipeg, однако, как утверждают источники, переводы сотрудников из команды Rainbow Six Siege на данный момент не считаются частью новой волны сокращений.