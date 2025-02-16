Rainbow Six: Siege не получит сиквел, вместо этого сетевой шутер ждёт совершенно новая эра - Siege X

Тактический шутер Rainbow Six: Siege, вышедший в 2015 году, в этом году отмечает свое десятилетие. За эти годы игра прошла сложный путь: отработала систему операторов, улучшила баланс, внедрила передовые технологии защиты от читеров и заняла особую нишу в жанре тактических PvP-шутеров. Однако вместо анонса долгожданного сиквела Ubisoft представила Siege X — амбициозный план, который обеспечит поддержку игры на очень продолжительный срок. Разработчики собираются активно поддерживать Rainbow Six: Siege еще десять лет, подготовив существенные изменения и улучшения игры.

Официальный анонс состоялся на турнире Six Invitational, где представители Ubisoft Алекс Карпазис и Джошуа Миллс сообщили, что Siege X — это не просто крупное обновление и уж точно не Rainbow Six Siege 2, а совершенно новая эра для игры.

Разработчики анонсировали значительные графические и звуковые улучшения, доработку геймплея и новые способы игры. Однако при этом они подчеркивают, что Siege X останется верным духу оригинальной Rainbow Six: Siege.

Мы не делаем сиквел. Это не просто обновление. Это новый этап развития. Мы укрепляем и расширяем фундамент Siege, чтобы сохранить его лидирующую позицию среди тактических PvP-шутеров.

— заявил Миллс.

Полноценная презентация Siege X состоится 13 марта в Атланте. По словам представителей Ubisoft, команда разработчиков работала над этим проектом в течение трех лет, и что особенно удивительно — проект удалось сохранить в тайне, несмотря на пристальное внимание сообщества.

Многие игроки и инсайдеры ожидали анонса Rainbow Six Siege 2, однако теперь ясно, что Ubisoft выбрала другой путь. Разработчики не хотят делить аудиторию и рисковать стабильной экосистемой. Вместо этого игра получит масштабное обновление, которое должно кардинально изменить ее на ближайшее десятилетие.

Какие именно нововведения принесет Siege X, станет известно 13 марта. Однако Ubisoft уверяет, что это будет самый крупный шаг в истории игры.