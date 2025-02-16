Rainbow Six: Siege не получит сиквел, вместо этого сетевой шутер ждёт совершенно новая эра - Siege X

Тактический шутер Rainbow Six: Siege, вышедший в 2015 году, в этом году отмечает свое десятилетие. За эти годы игра прошла сложный путь: отработала систему операторов, улучшила баланс, внедрила передовые технологии защиты от читеров и заняла особую нишу в жанре тактических PvP-шутеров. Однако вместо анонса долгожданного сиквела Ubisoft представила Siege X — амбициозный план, который обеспечит поддержку игры на очень продолжительный срок. Разработчики собираются активно поддерживать Rainbow Six: Siege еще десять лет, подготовив существенные изменения и улучшения игры.
Официальный анонс состоялся на турнире Six Invitational, где представители Ubisoft Алекс Карпазис и Джошуа Миллс сообщили, что Siege X — это не просто крупное обновление и уж точно не Rainbow Six Siege 2, а совершенно новая эра для игры.
Разработчики анонсировали значительные графические и звуковые улучшения, доработку геймплея и новые способы игры. Однако при этом они подчеркивают, что Siege X останется верным духу оригинальной Rainbow Six: Siege.
Мы не делаем сиквел. Это не просто обновление. Это новый этап развития. Мы укрепляем и расширяем фундамент Siege, чтобы сохранить его лидирующую позицию среди тактических PvP-шутеров.
— заявил Миллс.
Полноценная презентация Siege X состоится 13 марта в Атланте. По словам представителей Ubisoft, команда разработчиков работала над этим проектом в течение трех лет, и что особенно удивительно — проект удалось сохранить в тайне, несмотря на пристальное внимание сообщества.
Многие игроки и инсайдеры ожидали анонса Rainbow Six Siege 2, однако теперь ясно, что Ubisoft выбрала другой путь. Разработчики не хотят делить аудиторию и рисковать стабильной экосистемой. Вместо этого игра получит масштабное обновление, которое должно кардинально изменить ее на ближайшее десятилетие.
Какие именно нововведения принесет Siege X, станет известно 13 марта. Однако Ubisoft уверяет, что это будет самый крупный шаг в истории игры.
"Те же яйца, только вид сбоку" они уже пытались сотврить нечто на костях Сиджа , как оно там было? Extraction ?
то была отдельная игра, халтурно воссозданная на ассетах прошлого ивента с пришельцами за фулл прайс, с маленьким выбором персонажей и в принципе как такового нового контента почти не было. Ясное дело она никому вообще не вср...не нужна оказалась
причем тут экстракшн вообще? это ПвЕ игра
Название у неё такое.
Игру превратили в цветастое месиво с инвалидами вместо оперативников. Игра давным-давно стала калом. Хотя в начале она была очень крутой.
Я в неё тоже играл пиратскую версию игра выглядиле лучше чем сейчас
Пожалуй единственный живой и интересный компетитив шутер, помимо КС, на рынке. Надеюсь проживут еще долго
ну как живой, недавно заходил спустя 2 года где то, даже в казуале уже катки ищутся какое то время, хотя раньше моментально находило. буквально. ты вообще не успевал ничего
а щас ждать надо, значит онлайн знатно просел
в кс так вообще на даст2 может 10 минут искать, атм одни боты ради дропа, вот и весь онлайн
Тоже зашел спустя 2-3 года. И Опять подсел. Рейтинг ищет не больше 2 минут. Поссать сходить успеваю, возвращаюсь уже бан оперативников или карт. быструю игру вообще моментально (не больше минуты) находит.
Я лет 5 назад два алмаз брал в двух сезонах и там уже был поиск от 3 до 5 минут. Мне кажется там база игроков сидит только в рейтинге, ибо смысла в обычный режим идти нет.
Зимой на эвент заходил ради интереса, посмотреть как дела в игре, находило моментально, значит к событиям интерес есть.
Тогда уж пусть вайп делают
нафига? хочешь заново гриндить на оперов, да и те кто вливал бабло в игру на бп и прочее сразу ливнут
Так понял что-то типо кс го поменяли на кс2
Почините свой трупный сайт // Роман Рындин
В самом начале игра прям хорошо зашла,но потом эти тупые редизайны карты,аниме параша,вся эта цветастая хрень убила всю атмосферу тактического шутана.
Overwsiege 2. Уберут по одному игроку из каждой команды, переделают магазин, и через год отменят все обещания. Ещё через год вернут одно место под игрока.
Похоронили его уже давно...
Видимо у валв подсмотрели с ее КС2
Получается будет как контра2?) Ну посмотрим.
тем временем в экстрэхо застой, в брикпоинте застой но мы завернули вам апгрейд сэйджа...
Юбисофт возвращается! А вы думали это все? Вам так повести не может.
отличный онлайн у игры) в стиме по вечерам 100 к и это только стим не считая консоли и другие площадки как юплей или Эпик.
Шо делаем ставки, повторится ли судьба как у R6S Extractrion или будет новый глоток? Хотя верить трейлерам от юбиков, такое себе
так экстракшн это ПвЕ по типу б4б, лефты, верминтайда и тп
а тут обновят ПвП игру и будет по прежнему ПвП
Будет новый глоток поноса