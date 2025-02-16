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Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица, Кооператив
8.2 1 850 оценок

Rainbow Six: Siege не получит сиквел, вместо этого сетевой шутер ждёт совершенно новая эра - Siege X

Gutsz
Новости

Тактический шутер Rainbow Six: Siege, вышедший в 2015 году, в этом году отмечает свое десятилетие. За эти годы игра прошла сложный путь: отработала систему операторов, улучшила баланс, внедрила передовые технологии защиты от читеров и заняла особую нишу в жанре тактических PvP-шутеров. Однако вместо анонса долгожданного сиквела Ubisoft представила Siege X — амбициозный план, который обеспечит поддержку игры на очень продолжительный срок. Разработчики собираются активно поддерживать Rainbow Six: Siege еще десять лет, подготовив существенные изменения и улучшения игры.

Официальный анонс состоялся на турнире Six Invitational, где представители Ubisoft Алекс Карпазис и Джошуа Миллс сообщили, что Siege X — это не просто крупное обновление и уж точно не Rainbow Six Siege 2, а совершенно новая эра для игры.

Разработчики анонсировали значительные графические и звуковые улучшения, доработку геймплея и новые способы игры. Однако при этом они подчеркивают, что Siege X останется верным духу оригинальной Rainbow Six: Siege.

Мы не делаем сиквел. Это не просто обновление. Это новый этап развития. Мы укрепляем и расширяем фундамент Siege, чтобы сохранить его лидирующую позицию среди тактических PvP-шутеров.

— заявил Миллс.

Полноценная презентация Siege X состоится 13 марта в Атланте. По словам представителей Ubisoft, команда разработчиков работала над этим проектом в течение трех лет, и что особенно удивительно — проект удалось сохранить в тайне, несмотря на пристальное внимание сообщества.

Многие игроки и инсайдеры ожидали анонса Rainbow Six Siege 2, однако теперь ясно, что Ubisoft выбрала другой путь. Разработчики не хотят делить аудиторию и рисковать стабильной экосистемой. Вместо этого игра получит масштабное обновление, которое должно кардинально изменить ее на ближайшее десятилетие.

Слух: идет активная разработка сиквела Rainbow Six Siege с масштабными улучшениями движка и графики шутера

Какие именно нововведения принесет Siege X, станет известно 13 марта. Однако Ubisoft уверяет, что это будет самый крупный шаг в истории игры.

27
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
JackBV

"Те же яйца, только вид сбоку" они уже пытались сотврить нечто на костях Сиджа , как оно там было? Extraction ?

17
Aksimad

то была отдельная игра, халтурно воссозданная на ассетах прошлого ивента с пришельцами за фулл прайс, с маленьким выбором персонажей и в принципе как такового нового контента почти не было. Ясное дело она никому вообще не вср...не нужна оказалась

16
JohnTornton

причем тут экстракшн вообще? это ПвЕ игра

1
Hirford JohnTornton

Название у неё такое.

0
Евгений Кондратенко

Игру превратили в цветастое месиво с инвалидами вместо оперативников. Игра давным-давно стала калом. Хотя в начале она была очень крутой.

15
Mundfish

Я в неё тоже играл пиратскую версию игра выглядиле лучше чем сейчас

2
EnthusiasticDixon

Пожалуй единственный живой и интересный компетитив шутер, помимо КС, на рынке. Надеюсь проживут еще долго

13
JohnTornton

ну как живой, недавно заходил спустя 2 года где то, даже в казуале уже катки ищутся какое то время, хотя раньше моментально находило. буквально. ты вообще не успевал ничего
а щас ждать надо, значит онлайн знатно просел

в кс так вообще на даст2 может 10 минут искать, атм одни боты ради дропа, вот и весь онлайн

-1
Ulan Rakhat JohnTornton

Тоже зашел спустя 2-3 года. И Опять подсел. Рейтинг ищет не больше 2 минут. Поссать сходить успеваю, возвращаюсь уже бан оперативников или карт. быструю игру вообще моментально (не больше минуты) находит.

1
EnthusiasticDixon JohnTornton

Я лет 5 назад два алмаз брал в двух сезонах и там уже был поиск от 3 до 5 минут. Мне кажется там база игроков сидит только в рейтинге, ибо смысла в обычный режим идти нет.

Зимой на эвент заходил ради интереса, посмотреть как дела в игре, находило моментально, значит к событиям интерес есть.

0
Skameri942

Тогда уж пусть вайп делают

9
ЯщерЛюд

нафига? хочешь заново гриндить на оперов, да и те кто вливал бабло в игру на бп и прочее сразу ливнут

0
Mia_777

Так понял что-то типо кс го поменяли на кс2

8
Пользователь ВКонтакте

Почините свой трупный сайт // Роман Рындин

4
koles47

В самом начале игра прям хорошо зашла,но потом эти тупые редизайны карты,аниме параша,вся эта цветастая хрень убила всю атмосферу тактического шутана.

2
Pavlissimus

Overwsiege 2. Уберут по одному игроку из каждой команды, переделают магазин, и через год отменят все обещания. Ещё через год вернут одно место под игрока.

1
askazanov

Похоронили его уже давно...

1
Сергей Добровольский

Видимо у валв подсмотрели с ее КС2

1
MrGreenDragon

Получается будет как контра2?) Ну посмотрим.

1
Asakura62

тем временем в экстрэхо застой, в брикпоинте застой но мы завернули вам апгрейд сэйджа...

0
answerx32

Юбисофт возвращается! А вы думали это все? Вам так повести не может.

0
DenisKarabass

отличный онлайн у игры) в стиме по вечерам 100 к и это только стим не считая консоли и другие площадки как юплей или Эпик.

0
or-i-on

Шо делаем ставки, повторится ли судьба как у R6S Extractrion или будет новый глоток? Хотя верить трейлерам от юбиков, такое себе

-3
JohnTornton

так экстракшн это ПвЕ по типу б4б, лефты, верминтайда и тп
а тут обновят ПвП игру и будет по прежнему ПвП

0
создалель русского репа

Будет новый глоток поноса

-1