Ubisoft анонсировала последнее крупное сезонное обновление Rainbow Six Siege — Operation Vital Signal.

Док получил новую систему мониторинга E-HEAL: теперь он может удалённо лечить и оживлять товарищей по команде на другом конце карты. Предварительно установленные метки активируются дистанционно, что позволяет поддерживать игроков, ведущих агрессивные бои, не подвергая самого Дока лишнему риску.

В игре появится основное оружие MBZ-19: магазин на 64 патрона, урон 33 за выстрел и стабильная скорострельность 750 выстрелов в минуту. Оно будет доступно в некоторых комплектах защитников, включая Jäger, Warden и Thunderbird.

У Тандерберд теперь 4 станции Кона вместо прежнего количества, время перезарядки сокращено до 10 секунд (с 15).

Кона вместо прежнего количества, время перезарядки сокращено до (с 15). Станции получили новую способность: снятие эффектов оглушения и сотрясения.

Снижены урон и ёмкость магазинов дробовиков ACS12 и TCSG12 .

и . Ubisoft обещает дополнительные изменения в обновлении середины сезона.

Рейтинг разделён на два плейлиста: для одиночной/парной игры и для гибкой игры. Первый рассчитан на индивидуальных игроков и пары, второй — на более крупные команды. Межранговый подбор обеспечивает плавное время ожидания, а требуемый уровень учётной записи снижен с 50 до 30, чтобы новичкам было проще освоиться.

Bank стал второй картой с целевым обновлением: добавлена новая точка входа за зданием, ускоряющая проникновение атакующих, и внешние укрытия, меняющие оборону на втором этаже.

стал второй картой с целевым обновлением: добавлена новая точка входа за зданием, ускоряющая проникновение атакующих, и внешние укрытия, меняющие оборону на втором этаже. Продолжается модернизация Yacht, Favela и Tower — визуальные и игровые улучшения.

Дебютировал интерфейс Social Hub для упрощения создания отрядов и управления друзьями. Временный плейлист Testing Grounds позволит протестировать тактические прототипы, включая «полуподкрепления» — экспериментальный гаджет для защитников.

Событие «Заморозь для всех: Вечная мерзлота» с режимом «каждый сам за себя» для 8 игроков.

с режимом «каждый сам за себя» для 8 игроков. В феврале вернётся событие «Большая кража» .

. С 1 декабря по 15 января — зимние ежедневные награды: всего 20 наград, включая пять Праздничных наборов с шансом получить два культовых скина Siege. Вернутся «Золотая пыль» и «Ледник», а также новый анимированный скин для пистолета-пулемёта T-5.

С 19 января по 2 февраля игроки смогут опробовать прототип «половинного подкрепления» — экспериментальное дополнение для защитников, которое развёртывается и используется как традиционное полное подкрепление.

Официальные примечания к патчу должны появиться через одну-две недели.