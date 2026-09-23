Rainbow Six Siege получила патч Y11S3.1 - несколько оперативников усилили, а десятки ошибок исправили

Rainbow Six Siege обновилась до версии Y11S3.1, которая внесла точечные изменения в баланс оперативников и исправила большое количество ошибок. Масштабной перестройки меты патч не предлагает, однако сразу несколько персонажей получили небольшие усиления.

Боезапас Skeleton Key Баку увеличили с 31 до 36 патронов, а Каслу теперь требуется десять ударов для разрушения Armor Panel вместо девяти. F-NATT Dread Mine Фенрира быстрее достигает максимальной дальности действия газа — за 1,9 секунды вместо двух. Evil Eye Маэстро получил девять секунд работы батареи вместо восьми.

Усилили и Термита: урон Exothermic Charge вырос с 200 до 220 единиц. Следж теперь быстрее использует Breaching Hammer — время замаха сократили с одной секунды до 0,8. Изменения также затронули дробовики: у M1014 урон увеличили с 28 до 30, а у SPAS-15 — с 24 до 26 единиц.

Значительная часть патча посвящена исправлению ошибок, связанных с Noor и его Horus Lance. Разработчики устранили проблемы со складыванием щитов, ограничили возможность снимать устройство в неподходящих ситуациях и исправили отображение и расчёт урона от его огня. Кроме того, улучшили взаимодействие Horus Lance с Ying, Blackbeard и другими оперативниками.

Остальные исправления затронули карты House, Villa и Consulate, отображение значков в Team Deathmatch, компас, Match Replay, цвета команд и Shooting Range. Также разработчики исправили проблему, из-за которой игроки после разрыва соединения могли некорректно переподключаться к продолжающемуся матчу.

В итоге Y11S3.1 выглядит скорее точечной настройкой Rainbow Six Siege: вместо масштабных изменений Ubisoft сосредоточилась на небольших усилениях и устранении накопившихся технических проблем.