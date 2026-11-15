Rainbow Six Siege получит кроссовер с DOOM, переработку Дока и новое оружие

Ubisoft раскрыла подробности следующего сезона Rainbow Six Siege — Year 11 Season 4: Operation Vital Signal. Обновление выйдет 1 декабря на всех платформах и принесёт масштабные изменения баланса, переработку Дока, обновление карты «Банк» и неожиданный кроссовер с DOOM.

Главным изменением станет полная переработка Дока: его привычный Stim Pistol заменят на новое устройство E-Heal Monitor. С его помощью оперативник сможет видеть полоски здоровья союзников по всей карте, лечить их и даже поднимать раненых сквозь стены и другие препятствия. Ограничения по дальности у гаджета не будет. При этом Док по-прежнему сможет лечить самого себя. Противодействовать новому устройству сможет Тэтчер.

Изменения затронут и Гром: её гаджет Kona Station получит сразу четыре размещаемые станции вместо прежнего количества, а время перезарядки сократится до 10 секунд. Кроме лечения, станции теперь смогут снимать эффекты оглушения и контузии.

В арсенале Егеря, Уордена и Гром появится новый пистолет-пулемёт MBZ-19 с магазином на 64 патрона, уроном 33 единицы за выстрел и скорострельностью 750 выстрелов в минуту.

Также Ubisoft обновит карту «Банк»: появится новая точка входа для атакующих, дополнительное укрытие снаружи и улучшения оборонительных позиций на втором этаже.

Отдельно разработчики протестируют новый тип укреплений — Half-Reinforcements. Как следует из названия, они будут защищать лишь половину стены от пуль и взрывчатки, открывая дополнительные возможности для создания оборонительных позиций. Тестирование пройдёт в режиме Testing Grounds с 19 января по 2 февраля.

Изменения коснутся и рейтинговых матчей. Игрокам предложат два отдельных режима: Solo/Duo для одиночек и пар, а также Ranked Flex для групп из одного, двух, трёх или пяти человек. Возможность играть впятером в новом формате сохранится, а отрядов из четырёх игроков не будет. По словам Ubisoft, это должно сделать подбор соперников более справедливым и защитить одиночных игроков от полностью скоординированных команд.

Кроме того, в Rainbow Six Siege появится новая социальная система с общим списком друзей и возможностью собирать группы между платформами PlayStation, Xbox и ПК.

Наконец, Ubisoft подтвердила скорый кроссовер со вселенной DOOM от Microsoft и Bethesda. В опубликованном тизере показан облик Палача Рока, который, судя по всему, предназначен для Тачанки.