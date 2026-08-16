Rainbow Six Siege представила нового оператора и масштабные изменения третьего сезона 11-го года

Ubisoft представила трейлер нового сезона Rainbow Six Siege — Operation Split Fire. Обновление станет третьим сезоном 11-го года и выйдет 1 сентября, добавив в игру нового защитника, переработанную карту, изменения операторов и несколько новых режимов.

Главным нововведением станет египетский оператор Нур (Noor) — первый новый персонаж после появления Солид Снейка. Она относится к защитникам и имеет показатель скорости 2/здоровья 2.

Главная особенность Нур — гаджет Horus Lance Launcher. Он способен запускать специальные устройства через разрушаемые стены, устанавливать их на укреплённых поверхностях и даже поражать операторов со щитами. После попадания устройство проникает внутрь стены и начинает выпускать пламя сразу с двух сторон.

Огонь уничтожает установленные за стеной гаджеты и наносит урон игрокам, которые находятся рядом. Особенно эффективно оружие Нур работает против щитовиков: после попадания у них будет всего одна секунда, чтобы вытащить снаряд и попытаться спастись, прежде чем пламя начнёт быстро отнимать здоровье.

В арсенале нового защитника будут штурмовая винтовка Comando-9 или пулемёт Alda 5.56, а в качестве дополнительного оружия можно выбрать скорострельный пистолет Tacops 1911 либо револьвер Bailiff 410.

Из дополнительных гаджетов Нур сможет взять развёртываемый щит или колючую проволоку.

На этом изменения Operation Split Fire не заканчиваются. Несколько существующих операторов также получат корректировки способностей и снаряжения. Изменения затронут Lion, Dokkabei, Echo, Kapkan и Kali, а также некоторые виды оружия.

Кроме того, Ubisoft переработает несколько карт. В числе обновлённых локаций окажется Villa — разработчики полностью переделают её подземную часть и гараж. Этот участок станет новым местом для установки бомбы вместо прежней зоны Living Room/Library.

В сезоне также появятся два новых режима. Постоянный режим одиночной очереди Legend Division позволит игрокам соревноваться в рейтинге с видимой таблицей лидеров и получать внутриигровые награды.

Вторым станет временное событие Wasteland Circuit Drone Race. С 23 сентября по 13 октября игроки смогут принять участие в аркадных гонках на дронах.

Все нововведения Operation Split Fire станут доступны 1 сентября 2026 года. Главным событием сезона при этом станет появление Нур — нового защитника с гаджетом, который способен буквально выжигать противников и их оборудование через стены.