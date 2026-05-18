Rainbow Six Siege X меняет Dokkaebi: Ubisoft показала более агрессивную версию оперативницы в новых трейлерах

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X получила первый тизер второго сезона Operation System Override, и главным акцентом ролика неожиданно стала серьёзно переработанная Dokkaebi. Судя по показанному фрагменту, разработчики из Ubisoft решили сделать оперативницу заметно более агрессивной и опасной в ближнем давлении.

Если раньше Dokkaebi ассоциировалась прежде всего со взломом устройств и тактическим хаосом, то теперь её способности стали куда более «физическими». В тизере героиня буквально подрывает телефон противника прямо у него в руках, после чего мгновенно добивает дезориентированную цель. И хотя сам взрыв, судя по всему, не смертелен, эффект выглядит крайне неприятным — особенно для обороняющейся стороны.

Фанаты уже предполагают, что обновлённая Dokkaebi может серьёзно изменить мету штурмовых сценариев. Rainbow Six Siege всегда строилась на информации и контроле пространства, а теперь оперативница получает ещё и инструмент для агрессивного входа в помещение. Это делает её ближе к гибриду саппорта и полноценного pressure-оператора, что для Siege выглядит довольно серьёзным изменением философии персонажа.

Помимо переработки Dokkaebi, сезон Operation System Override принесёт новую карту Calypso Casino, дополнительное оружие и обновлённые версии старых локаций. И это важный момент: Ubisoft продолжает активно перестраивать Siege X, постепенно превращая игру в более современный и динамичный сервисный шутер, сохраняя при этом фундамент тактического геймплея.

Интересно наблюдать, как спустя столько лет Rainbow Six всё ещё не боится менять старых оперативников почти до неузнаваемости. Для одних игроков это повод для опасений, для других — признак того, что Ubisoft пытается не дать игре застыть в слишком консервативной мете.