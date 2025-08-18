Rainbow Six Siege X запускает операцию High Stakes с новым оперативником

Ubisoft раскрыла детали следующего крупного обновления Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X. Разработчики представили операцию High Stakes, в центре которой — новый защитник и целый ряд улучшений для игры.

Главной новинкой стал датский оперативник Denari. Он обладает невысоким запасом здоровья, но компенсирует это высокой мобильностью и уникальным гаджетом. Denari может устанавливать специальные устройства, которые создают лучи, наносящие урон врагам и мешающие работе дронов и другой техники. Благодаря этому он способен контролировать пространство и существенно осложнять жизнь атакующим.

Помимо нового персонажа, операция High Stakes принесёт:

переработанный режим Dual Front, где в сражениях участвуют команды из шести оперативников;

улучшения карт «Лаборатории Nighthaven», «Логово» и «Консульство»;

доработку античита, направленную на минимизацию ошибок и более точное наказание нарушителей;

дополнительные меры против токсичного поведения и расширение функций приватности игроков;

балансные изменения оперативников и новые виды оружия, включая дробовик.

Ubisoft выпустила отдельный анимационный ролик, посвящённый Denari, а также видео с подробностями об Operation High Stakes.

Тестовые серверы с новыми функциями станут доступны 18 августа, а полноценный запуск операции в Rainbow Six Siege X состоится 2 сентября 2025 года.

