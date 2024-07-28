Разработчики Rainbow Six: Siege отменяют автокик за убийство союзников

Ubisoft продолжает совершенствовать Tom Clancy's Rainbow Six Siege, внося изменения в игровую механику и пользовательский опыт. Недавно выпущенное обновление Y9S2.3 принесло ряд нововведений, призванных улучшить комфорт игроков и сбалансировать некоторые аспекты геймплея.

Одно из ключевых изменений затрагивает систему наказания за огонь по своим. Теперь игроков не станут автоматически исключать из матча за «чрезмерное» количество убийств союзников или нанесение им значительного урона. Вместо этого останется лишь механизм обратного урона: стреляя по товарищам по команде, игрок будет получать урон сам. Такое решение призвано уменьшить число случайных исключений из матча, сохраняя при этом сдерживающий фактор для намеренного вредительства. Стоит отметить, что командные убийства и ранения по-прежнему будут учитываться в системе штрафов и влиять на репутацию игрока.

Кстати, о репутации: разработчики прислушались к жалобам сообщества на назойливые уведомления о её изменениях. Отныне вместо постоянных всплывающих сообщений изменения будут отмечаться более тонко — жёлтой точкой на плитке «системы репутации» в главном меню. Этот подход позволит игрокам отслеживать изменения своего статуса, не отвлекаясь от игрового процесса.

Однако не обошлось и без потерь. Ubisoft решила навсегда отключить поддержку функции турниров Rainbow Six Siege в рамках программы PlayStation Tournaments. Ранее эта функция позволяла проводить соревнования на консолях Sony в различных онлайн-играх. Хотя официальных объяснений не последовало, можно предположить, что это связано с оптимизацией ресурсов.

Помимо упомянутых изменений, обновление Y9S2.3 включает корректировки интерфейса и баланса игры. С полным списком нововведений можно ознакомиться по ссылке.